Убийство Шеремета: у Антоненко заявили о прослушивании за 9 месяцев до задержания
Убийство Шеремета: у Антоненко заявили о прослушивании за 9 месяцев до задержания. Фото: 24 канал
Адвокаты музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявили, что его начали прослушивать за 9 месяцев до задержания, в марте 2019 года.
Об этом говорится в интервью Антоненко и его защитников "Украинской правде". Ранее музыкант сообщал, что записи с ним следствие не обнародовало, поскольку их не существует. Но по словам защитников, "слушать" его начали за 9 месяцев, как лицо, чей телефон появлялся вблизи ул. Гончара.
"На момент ответа Антоненко еще не полностью был знаком с материалами и не знал, что его начали "слушать" с марта 2019 просто как человека, чей телефон появлялся вблизи ул. О. Гончара (одна из улиц, по которой шли убийцы Шеремета – Ред.), за все это время никаких разговоров, которые даже отдаленно касались преступления, не было найдено", – отметил адвокат.
Напомним, что 13 июля меру пресечения в виде содержания под стражей Антоненко продолжили. Третьей подозреваемой Яне Дугар его смягчили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрей Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.