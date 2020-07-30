Убийство Шеремета: у Антоненко заявили о прослушивании за 9 месяцев до задержания. Фото: 24 канал

Адвокаты музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявили, что его начали прослушивать за 9 месяцев до задержания, в марте 2019 года.

Об этом говорится в интервью Антоненко и его защитников "Украинской правде". Ранее музыкант сообщал, что записи с ним следствие не обнародовало, поскольку их не существует. Но по словам защитников, "слушать" его начали за 9 месяцев, как лицо, чей телефон появлялся вблизи ул. Гончара.

"На момент ответа Антоненко еще не полностью был знаком с материалами и не знал, что его начали "слушать" с марта 2019 просто как человека, чей телефон появлялся вблизи ул. О. Гончара (одна из улиц, по которой шли убийцы Шеремета – Ред.), за все это время никаких разговоров, которые даже отдаленно касались преступления, не было найдено", – отметил адвокат.

Напомним, что 13 июля меру пресечения в виде содержания под стражей Антоненко продолжили. Третьей подозреваемой Яне Дугар его смягчили.

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