Убийство Шеремета: суд продлил арест Антоненко

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Его оставили под стражей в СИЗО еще на два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина по результатам заседания суда.

Отмечается, что сторона обвинения ходатайствовала о продлении меры пресечения еще на 2 месяца. Во время заседания в ночь на 17 июля суд поддержал это ходатайство.

Как писал OBOZREVATEL ранее, суд оставил под стражей подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко.