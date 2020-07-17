Убийство Шеремета: суд продлил арест Антоненко
Суд продлил арест Андрею Антоненко.
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Его оставили под стражей в СИЗО еще на два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина по результатам заседания суда.
Отмечается, что сторона обвинения ходатайствовала о продлении меры пресечения еще на 2 месяца. Во время заседания в ночь на 17 июля суд поддержал это ходатайство.
Как писал OBOZREVATEL ранее, суд оставил под стражей подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко.
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