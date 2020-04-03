Убийство Шеремета: суд продлил арест Антоненко

Музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster) продлили содержание под стражей до 1 июня.
Такое решение по подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета принял Печерский районный суд Киева, передает "Интерфакс-Украина".
"Суд продлил меру пресечения – содержание под стражей – до 1 июня",– сообщил адвокат Станислав Кулик.
Андрей Антоненко (Riffmaster)
Прямий
Юрист пояснил, что суд объединил рассмотрение ходатайств защиты об изменении меры пресечения и прокуратуры о продлении срока содержания под стражей, но фактически рассмотрел только просьбу следствия о продлении ареста и удовлетворил ее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster) волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.
Позже юрист Маслов заявил, что рост подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко почти на 10 см больше роста человека, который попал на записи камер видеонаблюдения.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.