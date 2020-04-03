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3 апреля • обновлено в 20:58
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Убийство Шеремета: суд продлил арест Антоненко

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Музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster) продлили содержание под стражей до 1 июня.

Такое решение по подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета принял Печерский районный суд Киева, передает "Интерфакс-Украина".

"Суд продлил меру пресечения – содержание под стражей – до 1 июня",– сообщил адвокат Станислав Кулик.

Андрей Антоненко (Riffmaster)

Андрей Антоненко (Riffmaster)

Прямий

Юрист пояснил, что суд объединил рассмотрение ходатайств защиты об изменении меры пресечения и прокуратуры о продлении срока содержания под стражей, но фактически рассмотрел только просьбу следствия о продлении ареста и удовлетворил ее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster) волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • Позже юрист Маслов заявил, что рост подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко почти на 10 см больше роста человека, который попал на записи камер видеонаблюдения.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина
Тег
Печерский суд
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