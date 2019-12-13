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13 декабря • обновлено в 17:38
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Убийство Шеремета: суд принимает решение по второй подозреваемой

2.2т
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В пятницу, 13 декабря, Печерский районный суда Киева принимает решение по подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

Судебное заседание вел судья Сергей Вовк, однако по требованию стороны защиты он принял самоотвод. Адвокат Влад Довбуш аргументировал тем, что именно Вовк давал разрешение на обыск авто Кузьменко и ее задержание. Юрист отметил, что судья может быть предвзятым в рассмотрении дел.

Также адвокат подчеркнул, что судья Вовк отказался заслушать показания свидетелей – директора Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения, где работает Кузьменко, и ее бывшего мужа.

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Отметим, что судья Сергей Вовк имеет скандальную репутацию. Это именно он в 2012 году оглашал приговор экс-генпрокурору Юрию Луценко. Также Вовк председательствовал в коллегии судей, которая приговорила к пяти годам бывшего и.о министра обороны Валерия Иващенко.

Также судью Вовка пытались привлечь к уголовной ответственности и лишали судейской неприкосновенности.

Сергей Вовк

Сергей Вовк

Состоянием на 16:30 судебное заседание не продолжено, новый судья неизвестен.

Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко

Страна

Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко

Скриншот

Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко

Скриншот

Ранее суд отправил подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь под домашний арест.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.

  • Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.

  • Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

  • Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Юлия Кузьменко Сергей Вовк
Место
Украина Киев
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
На поруки врача и волотера.
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Сергеев Артем
Шолом побратымы! "Рука Кремля" в стопитсотый раз оказалась смолоскипными дегенератиками.
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