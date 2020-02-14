Главная Новости
14 февраля • обновлено в 22:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Убийство Шеремета: суд принял новое решение по аресту Кузьменко

Читать материал на украинском

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию "Лису" Кузьменко.

Как передает УНИАН, коллегия судей не удовлетворила ходатайство адвокатов и оставила в силе решение Печерского районного суда Киева.

Новости
Убийство Шеремета: защита Дугарь опровергла новые доказательства полиции

Юлию Кузьменко оставили под стражей

Юлию Кузьменко оставили под стражей

"Лига"

Таким образом, Кузьменко будет находиться в СИЗО до 3 апреля. Постановление обжаловать нельзя.

При этом адвокат Кузьменко Тарас Безпалый заявил, что после того, как истечет срок пребывания его подзащитной под стражей, он будет обращаться в Печерский райсуд Киева с ходатайством об изменении меры пресечения.

Напомним, 3 февраля текущего года Печерский суд Киева оставил Кузьменко под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и воину АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

  • По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. 24 января его заменили ночным домашним арестом. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Юлия Кузьменко Павел Шеремет
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
33
3
Смешно
2
Интересно
11
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Артем
Сергеев Артем
Понять! Простить! Бомбу вернуть! Воны ж воювалы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги