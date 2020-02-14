Убийство Шеремета: суд принял новое решение по аресту Кузьменко

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию "Лису" Кузьменко.
Как передает УНИАН, коллегия судей не удовлетворила ходатайство адвокатов и оставила в силе решение Печерского районного суда Киева.
Юлию Кузьменко оставили под стражей
"Лига"
Таким образом, Кузьменко будет находиться в СИЗО до 3 апреля. Постановление обжаловать нельзя.
При этом адвокат Кузьменко Тарас Безпалый заявил, что после того, как истечет срок пребывания его подзащитной под стражей, он будет обращаться в Печерский райсуд Киева с ходатайством об изменении меры пресечения.
Напомним, 3 февраля текущего года Печерский суд Киева оставил Кузьменко под стражей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и воину АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. 24 января его заменили ночным домашним арестом. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.
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