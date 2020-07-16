Убийство Шеремета: суд оставил под стражей Юлию Кузьменко

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения волонтеру и врачу Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Тарас Беспалый. Женщину оставили под стражей до 13 сентября.

"Предсказуемо. Содержание под стражей до 13 сентября 2020 года Юлии Кузьменко. Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла", – прокомментировал решение адвокат.

Facebook Тараса Беспалого

Напомним, что 13 июля меру пресечения в виде содержания под стражей продлили Андрею Антоненко. Третьей подозреваемой Яне Дугар его смягчили.

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