Убийство Шеремета: суд оставил под стражей Юлию Кузьменко
Юлию Кузьменко оставили под стражей. Фото 24tv.ua.
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения волонтеру и врачу Юлии Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Тарас Беспалый. Женщину оставили под стражей до 13 сентября.
"Предсказуемо. Содержание под стражей до 13 сентября 2020 года Юлии Кузьменко. Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла", – прокомментировал решение адвокат.
Facebook Тараса Беспалого
Напомним, что 13 июля меру пресечения в виде содержания под стражей продлили Андрею Антоненко. Третьей подозреваемой Яне Дугар его смягчили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.