Убийство Шеремета: в сеть слили запись разговора ветерана АТО "Бучи" с СБУшником

В сеть слили разговор мужчин, чьи голоса похожи на подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Владислава Грищенко "Бучи" и сотрудника СБУ Андрея Омельченко.
Запись распространили в социальных сетях (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).
На аудио слышно, как собеседники активно обсуждали ход расследования и гибели Ивана Вакуленко "Пистолета", которого вызывали на допрос касательно убийства Шеремета. Якобы Омельченко рассказывал мужчине по ту сторону телефонного провода, как вести себя с правоохранителями.
Убийство Шеремета: слили разговор "Бучи" с СБУшником
24 канал
Приводим полный текст разговора:
Омельченко: Ну, люди сомневаются, что Ваня сам застрелился у родителей дома.
Грищенко: Слушай, слушай, выслушай меня. Ваня застрелился. Потом после этого хватают Инну, и нас начинают крутить к делу Шеремета. Понял?
О: Ты с какими-то материалами дела ознакомился или адвокат?
Г: Да.
О: А у них что-то они нашли, у них есть материал?
Г: На Инну – нет.
О: А на тебя?
Г: Нет. На Ваню.
О: Что на Ваню есть?
Г: Что Ваня арендовал машину с трекером и телефон у него был включен, и он туда ездил.
О: А есть какие-то привязки вообще, там, материал, который мог у тебя быть найден на одежде или где-то в месте, где ты мог его хранить?
Г: Нет.
О: Говорят, что там волос Инны есть, чешут мне…
Г: Вот это – вот это и мне чешут. И мне это чешут.
О: Короче, вообще ни на что не ведись, ничего не подписывай.
Г: Я понял. Я был по делу заказного убийства, проходил, так? Когда делали…
О: Конечно, я помню.
Г: Смотри, делали видео, аудио, записывали его все переговоры – я был на двойке. Они как-то то дело могут по…ерить?
О: Ну, эти материалы дела сданы в архив, если дело – ну, его можно поднять.
Г: Дело в суде, дело в суде.
О: Ну, все равно никуда не пропало. До сих пор еще в суде, да?
Г: Все. Да. Там.
О: Все эти материалы можно затребовать, это все может делать адвокат.
Г: Все. Я тебя услышал. Все.
О: Кроме всего, ты же не просто сбежал с бригадой, ты ж, блин, – тебя, наверное, командир отпускал, какие-то были договоренности.
Г: Контрразведка, контрразведка.
О: Ну, так там подписи чьи-то были, что такого-то такого-то там отпустить…
Г: Я не знаю.
О: …или рапорт на выезд, надо поднимать…
Г: А, это все было. Это все было. Это все было.
О: Знаешь, кого надо найти? Тех оперов, которые с тобой работали тогда по этому…
Г: Все понял…
О: Чтоб они дали показания свои, что да, ты был у них, они тебя инструктировали, на тебя надевали технику, что ты сотрудничал со следствием. Ты с Инной говоришь, есть возможность?
Г: Нет. Ее держат на КПЗ.
О: А, на ИТТ, да?
Г: Да.
О: Ну, ее ж переведут на Лукьяновку?
Г: Не знаю.
О: А тебя?
Г: Держат здесь.
О: Я тебя понял. Там, короче, всех кого ни попадя обшманали, у всех были обыска, даже к этому хлопцу, что в Курахово я встречал, что в Полтавский военком… Заезжали к нему домой с обыском, представляешь?
Г: Да, да, да.
О: Никто там ничего не прессует, не поддавайся вообще на эту ху…ню, я не я и хата не моя. А почему под залог не выпускают?
Г: Потому что они поставили нам значков там, 115 5, 6, 12 пункт, там наставили те уроды. Ни аудио, ни видео, ни переговоров…
О: А свидетелей?
Г: Ничего нет.
О: Ни орудия преступления, ни места хранения, ничего нет?
Г: Ну, ничего нет, Андрей, у них.
А: Удав сказал, что Ваня типа застрелился с помпой, но откуда гильза, валялась? Если будешь в Киеве – набери… Ну, я узнаю, может, через Удава, там, через кого-то. Если Инну переведут на СИЗО, там я поищу телефоны. Короче, надо поднимать, я не знаю, этих самых, активистов, блин, ветеранов, чтоб они там…
Г: Так уже, уже поднимаем.
О: Так бузить, чтоб журналисты, блин, эту фигню не снимали постоянно с контроля…
Г: Да.
О: Чтоб она была у всех на ушах. Если что – на связи.
Как сообщалOBOZREVATEL:
Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и воину АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. 24 января его заменили ночным домашним арестом. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.
Генпрокурор Руслан Рябошапка признался, что доказательств по делу недостаточно.
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