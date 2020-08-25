Убийство Шеремета: следствие озвучило неизвестные ранее доказательства

Масштабная полицейская фальсификация или виртуозное расследование, которое задело многих и посягнуло на святое? Поиски убийц известного журналиста Павла Шеремета в течение всего хода расследования получали кардинально противоположные оценки. Однако преимущественно оно провоцировало обвинения в адрес полиции. Сначала – за слишком медленное следствие и отсутствие хоть каких-либо результатов. Затем – за то, что результаты и подозреваемые таки появились.

В декабря 2019 года по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета были задержаны волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь и музыкант Андрей Антоненко. Известие об этих громких задержаниях всколыхнуло и возмутило общество. А срочно созванная пресс-конференция при участии министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапки и даже самого президента Украины Владимира Зеленского породила больше вопросов, чем дала ответов, и стала мощным источником мемов.

Вопросы и белые пятна в обнародованной информации о ходе расследования. Десятки судебных заседаний по каждому из подозреваемых. Сотни публикаций, посвященных самому громкому делу последних лет. И тысячи обвинений в адрес правоохранителей, следователей, экспертов, причастных к расследованию. До тех пор, пока правоохранители не решились приоткрыть карты и дать ответы на самые острые вопросы и обвинения.

В документальном фильме, снятом режиссером Елизаветой Татариновой в сотрудничестве с Национальной полицией нет ответа на вопрос, кто же убил Павла Шеремета. Ответ следствию и обществу еще предстоит найти. Однако здесь есть пошаговый рассказ о том, как проходило расследование, почему следователи приходили к тем или иным выводам, как и почему в поле зрения следствия попали те, кого сегодня подняли на знамена невинно заключенных. В фильме также раскрываются ранее неизвестные аргументы, доказательства и выводы расследования, которые способны заставить задуматься даже тех, кто до этого был категорически убежден в непричастности Дугарь, Антоненко и Кузьменко к этому циничному убийству.

Предлагаем ознакомиться с документальным фильмомТатариновой – и попробовать самостоятельно расставить знаки препинания в извечной фразе "Обвинить нельзя оправдать". Ведь замногочисленными спорами, спекуляциями и политическими противостояниями в этой истории затерялось главное: необходимость найти и наказать настоящих убийц. Кем бы они ни были.