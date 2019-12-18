Мину прятали под видом роутера: полиция обнародовала новые детали о подозреваемом в убийстве Шеремета. Видео

В полиции рассказали подробности о мине, которую изъяли в доме подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

Пресс-служба Национальной полиции подтвердила, что мужчина просил перед обыском брата своей жены утилизировать боеприпас (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Полицейские установили хронологию событий: воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, забрал ли он вещь из квартиры.

Убийство Шеремета: полиция раскрыла детали о мине в доме Антоненко 24 канал

"13 декабря 2019 следователи провели неотложные следственные действия. В результате во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотная мина МОН-50", – сказано в сообщении.

Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

Мина, изъятая у Антоненко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оперативники установили, что Антоненко попросил друга "срочно вынести из квартиры зеленую вещь", лежавшую в его шкафу. Это оказалась мина. Позже наличие боеприпаса подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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