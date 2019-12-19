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19 декабря • обновлено в 23:46
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Убийство Шеремета: в деле назрел скандал из-за прокурора

1.2т
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Начальник Управления надзора по соблюдению законов Национальной полицией Украины ГПУ Александр Лукашенко, который согласовал подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, якобы не прошел аттестацию.

Информацию обнародовал ресурс Naspravdi.Today. При этом официального подтверждения пока не поступало.

Так, предполагается, что Лукашенко мог подписать подозрения фигурантам под угрозой увольнения, поскольку три года расследование практически стояло на месте. Кроме того, почти все другие прокуроры по делу были уволены.

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Убийство Шеремета: в деле назрел скандал из-за прокурора

Убийство Шеремета: в деле назрел скандал из-за прокурора

kp.ua

11 декабря Лукашенко должен был проходить третий этап аттестации, однако проверку перенесли из-за задержания Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

В четверг, 19 декабря, аттестация все же состоялась и, по данным журналистов, не привела к успешному результату.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство Павла Шеремета
Место
Украина
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