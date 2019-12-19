Начальник Управления надзора по соблюдению законов Национальной полицией Украины ГПУ Александр Лукашенко, который согласовал подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, якобы не прошел аттестацию.
Информацию обнародовал ресурс Naspravdi.Today. При этом официального подтверждения пока не поступало.
Так, предполагается, что Лукашенко мог подписать подозрения фигурантам под угрозой увольнения, поскольку три года расследование практически стояло на месте. Кроме того, почти все другие прокуроры по делу были уволены.
Убийство Шеремета: в деле назрел скандал из-за прокурора
kp.ua
11 декабря Лукашенко должен был проходить третий этап аттестации, однако проверку перенесли из-за задержания Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
В четверг, 19 декабря, аттестация все же состоялась и, по данным журналистов, не привела к успешному результату.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киеве. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.
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