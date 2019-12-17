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18 декабря • обновлено в 02:29
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Убийство Шеремета: полиция обратилась к СМИ из-за "неоднозначной" экспертизы

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Полиция призвала СМИ воздержаться от искажения информации и распространения недостоверных данных относительно расследования дела журналиста Павла Шеремета.

С таким обращением пресс-служба правоохранителей выступила после того, как журналисты "Слідство.Інфо" заявили, что доказательства по подозреваемым являются неубедительными, а результаты экспертизы неоднозначными.

"Информация о несоответствии результатов проведенных экспертиз не соответствует действительности. Национальная полиция призывает стороны уголовного процесса, журналистов и общественность не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании этого резонансного убийства", – сказано в сообщении.

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Полицейские отметили, что стороне защиты предоставили разрешение на ознакомление с материалами уголовного производства в части, которая не повредит досудебному расследованию.

Убийство Шеремета

Убийство Шеремета

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко, волонтер, заведующая отделением рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.

  • Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

  • Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность похищения детей скандального волонтера Маруси Зверобой. Они хотели прибегнуть к этому для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

  • Также следствие отмечает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

  • Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Павла Шеремета
Место
Украина Киев
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Однозначно,РАКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В МУЛЯКЕ!Д.Б.
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bregovich mark
bregovich mark
Кажется не дадут иуде отработать 30 серебренников.
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
bregovich mark, как обычно тэрорысты обстрилялы сами себе,и это до сих пор лезет,кого то понятно,прицепят за анус,хрен отвертится,с*ка,это что ж должно бы ть внутри у этих свех людей?
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