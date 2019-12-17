Полиция призвала СМИ воздержаться от искажения информации и распространения недостоверных данных относительно расследования дела журналиста Павла Шеремета.

С таким обращением пресс-служба правоохранителей выступила после того, как журналисты "Слідство.Інфо" заявили, что доказательства по подозреваемым являются неубедительными, а результаты экспертизы неоднозначными.

"Информация о несоответствии результатов проведенных экспертиз не соответствует действительности. Национальная полиция призывает стороны уголовного процесса, журналистов и общественность не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании этого резонансного убийства", – сказано в сообщении.

Полицейские отметили, что стороне защиты предоставили разрешение на ознакомление с материалами уголовного производства в части, которая не повредит досудебному расследованию.

Убийство Шеремета Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL :

Полиция назвала подозреваемых в организации убийства. Получается целая организованная группа: Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления; Юлия Кузьменко, волонтер, заведующая отделением рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.

Им предъявлено обвинение по ст. 115 (Умышленное убийство).

Украинские правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела. Они якобы обсуждали возможность похищения детей скандального волонтера Маруси Зверобой. Они хотели прибегнуть к этому для дестабилизации ситуации и отвлечения внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.

Также следствие отмечает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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