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23 декабря • обновлено в 16:04
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Убийство Шеремета: полиция нашла новые доказательства против Антоненко

7.5т
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Для подрыва авто журналиста Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого полиция нашла в изъятой мине у Андрея Антоненко.

Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Согласно заключению экспертов, изъятое ​​при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является кустарным способом выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотных осколочной миной направленного действия МОН-50", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в корпусе мины найдены остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Эксперты пояснили, что именно этот материал был во устройстве, которое взорвалось в машине Шеремета.

Также на корпусе и внутри мины эксперты нашли смешанные биологические следы, которые будут дополнительно исследоваться.

В полиции подчеркнули, что корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ" в 1987 году (партия изготовления корпуса 40).

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Убийство Шеремета: адвокат показал нестыковки в версии полиции по Антоненко

В НПУ добавили, что подозреваемый Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения мины, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказался от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Отметим, что в понедельник, 23 декабря, Апелляционный суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. Для охраны порядка к зданию суда привлекли около 100 полицейских.

Андрей Антоненко

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Андрей Антоненко

Андрей Антоненко

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Суд над Антоненко

Суд над Антоненко

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Национальная полиция Украины
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Комментарии
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Аваков "старається" тобто шістки авакова
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фил филька
фил филька
я угорал когда слушал адвоката с его отмазками про алиби организаторов и убийц шеремета)
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5
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фил филька
фил филька
она не могла установить бомбу в 2 часа ночи потому что днем ранее(!) встречала сына в аэропорту)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как же, вы же писали, что на нем кофта другая была! Тююю...
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