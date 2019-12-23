Убийство Шеремета: полиция нашла новые доказательства против Антоненко

Для подрыва авто журналиста Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого полиция нашла в изъятой мине у Андрея Антоненко.
Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является кустарным способом выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотных осколочной миной направленного действия МОН-50", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в корпусе мины найдены остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Эксперты пояснили, что именно этот материал был во устройстве, которое взорвалось в машине Шеремета.
Также на корпусе и внутри мины эксперты нашли смешанные биологические следы, которые будут дополнительно исследоваться.
В полиции подчеркнули, что корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ" в 1987 году (партия изготовления корпуса 40).
В НПУ добавили, что подозреваемый Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения мины, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказался от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.
Отметим, что в понедельник, 23 декабря, Апелляционный суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. Для охраны порядка к зданию суда привлекли около 100 полицейских.
Андрей Антоненко
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Андрей Антоненко
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Суд над Антоненко
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Как писал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.
По решению суда, Яну Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.
Антоненко на суде заявил, что невиновен. Он также указал на различия между собой и подозреваемым с камер наблюдения.
Находясь в СИЗО, Андрей Антоненко написал письмо маме убитого журналиста.
Кроме того, он отказался давать показания по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
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