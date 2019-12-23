Убийство Шеремета: полиция нашла новые доказательства против Антоненко

Для подрыва авто журналиста Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого полиция нашла в изъятой мине у Андрея Антоненко.

Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Согласно заключению экспертов, изъятое ​​при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является кустарным способом выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотных осколочной миной направленного действия МОН-50", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в корпусе мины найдены остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Эксперты пояснили, что именно этот материал был во устройстве, которое взорвалось в машине Шеремета.

Также на корпусе и внутри мины эксперты нашли смешанные биологические следы, которые будут дополнительно исследоваться.

В полиции подчеркнули, что корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ" в 1987 году (партия изготовления корпуса 40).

В НПУ добавили, что подозреваемый Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения мины, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказался от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Отметим, что в понедельник, 23 декабря, Апелляционный суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко. Для охраны порядка к зданию суда привлекли около 100 полицейских.

Андрей Антоненко Буквы

Андрей Антоненко Буквы

Суд над Антоненко Буквы

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