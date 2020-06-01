Убийство Шеремета: подозреваемым позволили ознакомиться с материалами дела

Подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь предоставили доступ к материалам досудебного расследования и позволили с ними ознакомиться.

Как сообщили в Национальной полиции, адвокаты могут ознакомиться с материалами в рабочие дни как в главном следственном управлении Нацполиции, так и совместно с подозреваемыми в изоляторе временного содержания ГУ НП в Киеве.

Старший следователь по особо важным делам Нацполиции Василий Бырк отметил, что речь идет о 38 томах материалов досудебного расследования.

Еще более 200 томов дела касаются "установления других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления". Всего досудебное расследование длилось 1402 дня.

Павел Шеремет. Иллюстрация

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