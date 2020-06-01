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1 июня • обновлено в 19:49
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Убийство Шеремета: подозреваемым позволили ознакомиться с материалами дела

1.3т
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Подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь предоставили доступ к материалам досудебного расследования и позволили с ними ознакомиться.

Как сообщили в Национальной полиции, адвокаты могут ознакомиться с материалами в рабочие дни как в главном следственном управлении Нацполиции, так и совместно с подозреваемыми в изоляторе временного содержания ГУ НП в Киеве.

Старший следователь по особо важным делам Нацполиции Василий Бырк отметил, что речь идет о 38 томах материалов досудебного расследования.

Еще более 200 томов дела касаются "установления других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления". Всего досудебное расследование длилось 1402 дня.

Павел Шеремет. Иллюстрация

Павел Шеремет. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • Генеральный прокурор Украины (на то время) Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

  • Он 2 марта признал, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

  • Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста еще на два месяца – до 12 июня.

  • В конце мая суд продлил арест Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко до конца июля, а Яне Дугарь назначили залог.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Юлия Кузьменко Андрей Антоненко (Riffmaster) Яна Дугарь Павел Шеремет
Место
Украина
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