Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко оставили под арестом до 30 мая 2020 года.

Решение об этом во вторник, 28 апреля, принял Апелляционный суд Киева. Таким образом, постановление Печерского районного суда столицы от 1 апреля о продлении ареста Кузьменко остается в силе, апелляция стороны защиты была отклонена. Заседание транслировала пресс-служба суда на YouTube-канале.

Юлия Кузьменко и место убийства Шеремета Коллаж

"Постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева, которым отказано в удовлетворении ходатайства защитника Юлии Кузьменко об изменении ей меры пресечения и удовлетворения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей Кузьменко до 30 мая оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника Кузьменко – без удовлетворения", – говорится в решении суда.

Кузьменко хотели взять на поруки депутаты Верховной Рады от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, Николай Величкович и Мария Ионова, но суд отказал в данном ходатайстве.

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