Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко оставили под арестом до 30 мая 2020 года.

Решение об этом во вторник, 28 апреля, принял Апелляционный суд Киева. Таким образом, постановление Печерского районного суда столицы от 1 апреля о продлении ареста Кузьменко остается в силе, апелляция стороны защиты была отклонена. Заседание транслировала пресс-служба суда на YouTube-канале.

Юлия Кузьменко и место убийства Шеремета Коллаж

"Постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева, которым отказано в удовлетворении ходатайства защитника Юлии Кузьменко об изменении ей меры пресечения и удовлетворения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей Кузьменко до 30 мая оставить без изменений, а апелляционную жалобу защитника Кузьменко – без удовлетворения", – говорится в решении суда.

Кузьменко хотели взять на поруки депутаты Верховной Рады от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь, Николай Величкович и Мария Ионова, но суд отказал в данном ходатайстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

Киевский апелляционный оставил под стражей подозреваемую Кузьменко.

Рябошапка 2 марта сообщил, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства Шеремета еще на два месяца – до 12 июня.

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