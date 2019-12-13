Убийство Шеремета: начался суд по подозреваемой Дугарь

Печерский районный суд Киева 13 декабря собрался на заседание для избрания меры пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета волонтеру Яне Дугарь. По версии следователей, в преступлении она выполняла роль "разведчика" и фотографировала камеры видеонаблюдения возле дома убитого журналиста.

OBOZREVATEL ведет хронику из зала суда, в котором рассматривается резонансное дело (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

13:41 Адвокат Дугарь сообщил, что его подзащитную задержали во Львове, он настаивает на безосновательности подозрения. По его словам, с 16 июня по 13 июля Дугарь находилась в Италии. Эти даты совпадают с датами подготовки убийства Шеремета по версии следствия.

Суд по Яне Дугарь Скриншот видео

13:38 Сторона обвинения заявила, что подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

13:34 Дугарь, как и еще одна подозреваемая Юлия Кузьменко, фигурирует в деле как соучастник преступления (часть 3 статьи 28 Уголовного кодекса Украины, совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору). Организатором следователи считают Андрея Антоненко.

13:23 Зинкевич готова взять Дугарь на поруки и предоставила суду свое депутатское удостоверение.

13:14 Судья отклонил ходатайство прокурора о проведении закрытого заседания. В итоге представителей СМИ все же допустили на него.

13:13 Поддержать Дугарь в зал суда пришла народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

13:10 Прокурор настаивал на проведении закрытого заседания, аргументируя это тем, что некоторые материалы дела закрыты. Но защита подозреваемой выступила против, напомнив, что они были озвучены на брифинге МВД и Нацполиции 12 декабря.

Суд по Яне Дугарь "Вести"

Суд по Яне Дугарь "Вести"

Яна Зинкевич пришла поддержать Дугарь "Вести"

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.

Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.

Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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