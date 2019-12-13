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13 декабря • обновлено в 14:39
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Убийство Шеремета: начался суд по подозреваемой Дугарь

3.7т
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Печерский районный суд Киева 13 декабря собрался на заседание для избрания меры пресечения подозреваемой в убийстве Павла Шеремета волонтеру Яне Дугарь. По версии следователей, в преступлении она выполняла роль "разведчика" и фотографировала камеры видеонаблюдения возле дома убитого журналиста.

OBOZREVATEL ведет хронику из зала суда, в котором рассматривается резонансное дело (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

13:41 Адвокат Дугарь сообщил, что его подзащитную задержали во Львове, он настаивает на безосновательности подозрения. По его словам, с 16 июня по 13 июля Дугарь находилась в Италии. Эти даты совпадают с датами подготовки убийства Шеремета по версии следствия.

Суд по Яне Дугарь

Суд по Яне Дугарь

Скриншот видео

13:38 Сторона обвинения заявила, что подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

13:34 Дугарь, как и еще одна подозреваемая Юлия Кузьменко, фигурирует в деле как соучастник преступления (часть 3 статьи 28 Уголовного кодекса Украины, совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору). Организатором следователи считают Андрея Антоненко.

13:23 Зинкевич готова взять Дугарь на поруки и предоставила суду свое депутатское удостоверение.

13:14 Судья отклонил ходатайство прокурора о проведении закрытого заседания. В итоге представителей СМИ все же допустили на него.

13:13 Поддержать Дугарь в зал суда пришла народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

13:10 Прокурор настаивал на проведении закрытого заседания, аргументируя это тем, что некоторые материалы дела закрыты. Но защита подозреваемой выступила против, напомнив, что они были озвучены на брифинге МВД и Нацполиции 12 декабря.

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Суд по Яне Дугарь

Суд по Яне Дугарь

"Вести"

Суд по Яне Дугарь

Суд по Яне Дугарь

"Вести"

Яна Зинкевич пришла поддержать Дугарь

Яна Зинкевич пришла поддержать Дугарь

"Вести"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.

  • Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.

  • Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

  • Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Яна Дугарь
Место
Украина Киев
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Комментарии
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Баба по 102ой идет и её на поруки, цЫрк ётить
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ttt ta
ttt ta
А кто такой Андрей Антоненко?
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ttt ta
ttt ta
ttt ta, а, это Riffmaster
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Те кто минусуют, вы что против суда и восстановления справедливости ? Если назвался патриотом или героем АТО - то закон для тебя не писан ? Браво, это по-европейски !
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