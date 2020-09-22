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Убийство Шеремета может быть связано с олигархом Клименко – СМИ

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Расследования
13,1 т.

  • Шеремет встречался с Клименко в Москве за месяц до смерти

  • В убийстве якобы признался уроженец Донецка, связанный с олигархом

  • В МВД сообщили, что проверить эту версию не удалось

Павла Шеремета убили в Киеве в 2016 году

Убийство журналиста Павла Шеремета якобы могло быть связано с беглым олигархом Александром Клименко, экс-министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова.

Такую версию озвучило издание "Заборона", но она отличается от официальных выводов следствия. Журналисты сообщили, что получили документ о том, что в августе 2016 года вскоре после гибели Шеремета в полицию обратилась гражданка Марина Мацюк.

Она якобы рассказала, что ее знакомый, уроженец Донецка Максим Зотов лично признался ей в преступлении. Он, по данным издания, тесно связан с Клименко, который был неформальным владельцем Радио "Вести", где работал Шеремет.

Как пишет "Заборона", за месяц до смерти журналист встречался с Клименко в Москве. Тот якобы просил Шеремета придумать план возвращения в Украину, которую он покинул в 2014 году после Майдана. Коллеги Шеремета рассказали, что после этой встречи журналист был обеспокоен и расстроен.

По данным СМИ, следствие по неизвестным причинам "не дало ход обнаруженной нами версии, несмотря на наличие конкретных свидетельских показаний".

Официальный представитель МВД Артем Шевченко подтвердил, что контакты Шеремета с Клименко в России выглядели для следствия подозрительно, однако эту версию не удалось проверить из-за невозможности сотрудничества с российскими правоохранительными органами.

Александр Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

  • А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • По делу уже состоялось много заседаний. На одном из них – 12 августа – Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с Антоненко.

  • Между тем защита Антоненко обнародовала доказательства, собранные для опровержения обвинения, а также заявила о предвзятости следствия.

  • Напомним, 4 сентября, в Шевченковском районном суде Киева прошло заседание по существу по делу об убийстве Шеремета. В частности, состоялся процесс отбора присяжных.

УкраинаУбийство Павла ШереметаПавел Шеремет
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