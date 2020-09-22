Убийство Шеремета может быть связано с олигархом Клименко – СМИ

Убийство журналиста Павла Шеремета якобы могло быть связано с беглым олигархом Александром Клименко, экс-министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова.

Такую версию озвучило издание "Заборона", но она отличается от официальных выводов следствия. Журналисты сообщили, что получили документ о том, что в августе 2016 года вскоре после гибели Шеремета в полицию обратилась гражданка Марина Мацюк.

Она якобы рассказала, что ее знакомый, уроженец Донецка Максим Зотов лично признался ей в преступлении. Он, по данным издания, тесно связан с Клименко, который был неформальным владельцем Радио "Вести", где работал Шеремет.

Как пишет "Заборона", за месяц до смерти журналист встречался с Клименко в Москве. Тот якобы просил Шеремета придумать план возвращения в Украину, которую он покинул в 2014 году после Майдана. Коллеги Шеремета рассказали, что после этой встречи журналист был обеспокоен и расстроен.

По данным СМИ, следствие по неизвестным причинам "не дало ход обнаруженной нами версии, несмотря на наличие конкретных свидетельских показаний".

Официальный представитель МВД Артем Шевченко подтвердил, что контакты Шеремета с Клименко в России выглядели для следствия подозрительно, однако эту версию не удалось проверить из-за невозможности сотрудничества с российскими правоохранительными органами.

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