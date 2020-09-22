Убийство Шеремета может быть связано с олигархом Клименко – СМИ

Шеремет встречался с Клименко в Москве за месяц до смерти
В убийстве якобы признался уроженец Донецка, связанный с олигархом
В МВД сообщили, что проверить эту версию не удалось
Убийство журналиста Павла Шеремета якобы могло быть связано с беглым олигархом Александром Клименко, экс-министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова.
Такую версию озвучило издание "Заборона", но она отличается от официальных выводов следствия. Журналисты сообщили, что получили документ о том, что в августе 2016 года вскоре после гибели Шеремета в полицию обратилась гражданка Марина Мацюк.
Она якобы рассказала, что ее знакомый, уроженец Донецка Максим Зотов лично признался ей в преступлении. Он, по данным издания, тесно связан с Клименко, который был неформальным владельцем Радио "Вести", где работал Шеремет.
Как пишет "Заборона", за месяц до смерти журналист встречался с Клименко в Москве. Тот якобы просил Шеремета придумать план возвращения в Украину, которую он покинул в 2014 году после Майдана. Коллеги Шеремета рассказали, что после этой встречи журналист был обеспокоен и расстроен.
По данным СМИ, следствие по неизвестным причинам "не дало ход обнаруженной нами версии, несмотря на наличие конкретных свидетельских показаний".
Официальный представитель МВД Артем Шевченко подтвердил, что контакты Шеремета с Клименко в России выглядели для следствия подозрительно, однако эту версию не удалось проверить из-за невозможности сотрудничества с российскими правоохранительными органами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она якобы проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
По делу уже состоялось много заседаний. На одном из них – 12 августа – Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с Антоненко.
Между тем защита Антоненко обнародовала доказательства, собранные для опровержения обвинения, а также заявила о предвзятости следствия.
Напомним, 4 сентября, в Шевченковском районном суде Киева прошло заседание по существу по делу об убийстве Шеремета. В частности, состоялся процесс отбора присяжных.