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14 декабря • обновлено в 19:29
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Причастна СБУ? Лещенко указал на нюанс в расследовании убийства Шеремета

7.4т
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Экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявил, что Служба безопасности Украины якобы могла способствовать выполнению убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале, отметив, что верит в недавно обнародованную версию следствия (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Количество доказательств, которые представило Министерство внутренних дел по убийству Шеремета, Лещенко назвал серьезным.

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Он также прокомментировал задержание ветерана Владислава Грищенко (позывной "Буча"). "Из того, что мне известно, то, действительно, этот Грищенко – это человек, который знает взрывчатку", – сказал журналист.

Отмечается, что Грищенко был задержан еще 24 сентября по подозрению в покушении на убийство с помощью взрывчатки в Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, в день убийства у супругов Грищенко были выключены телефоны и находились Днепре. Таким образом они, вероятно, хотели организовать себе алиби, ведь первое, что проверяют при раскрытии преступлений – это тарификация телефонов, идентификация места их пребывания и контакты. Следовательно, в этот день подозреваемые могли ездить в Киев и не брать с собой телефоны.

По словам Лещенко, в этот момент супруги находилась в контакте со Службой безопасности Украины. Он подчеркивает, что видео с четырех камер наблюдения на месте убийства исчезли "не без содействия СБУ".

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Сергей Лещенко Владислав Грищенко (Буча)
Место
Украина
Теги
видео Служба безопасности Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Олесь Андрій
Олесь Андрій
Чому я не вірю ЛЄщенко? Не можу зрозуміти мотиви вбивства. Хіба що-Шеремет не був тим,ким себе вдавав? Бо при чому тут СБУ?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Как все забегали как все забегали,после визита зеленского в эвропу,наверно меркель зеле что то намекнула
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В Донецкую Народную Республику отправлены 30 машин скорой помощи. Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики получил 30 новых машин, оснащенных современным оборудованием. Об этом сегодня сообщил главный врач РЦЭМПиМК Сергей Бондаренко. По его словам, получены полноприводные автомобили марок «Соболь» и «ГАЗ», которые оснащены носилками и дополнительной кислородной разводкой, из них десять снабжены новыми современными электрокардиографами. Он отметил, что машины скорой помощи переданы в соответствии с первоочередной необходимостью обособленным структурным подразделениям в Донецке, Горловке, Енакиево, Торезе, Шахтерске, Снежном, Новоазовске, Докучаевске, Старобешевском районе, Иловайске, Амвросиевке, Макеевке, Углегорске, Дебальцево и Ясиноватой.....
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Вегера Вячеслав, Путін подарував:будуть бої? потрібні машини для перевозок 200- і 300?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Вегера Вячеслав, Россия планомерно заменила все машины скорой помощи в ОРДЛО. Эти поставки - увеличение существующего парка скорых, машин скорых, которые были при Украине, давно уже нет.
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