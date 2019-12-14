Причастна СБУ? Лещенко указал на нюанс в расследовании убийства Шеремета

Экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявил, что Служба безопасности Украины якобы могла способствовать выполнению убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале, отметив, что верит в недавно обнародованную версию следствия (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Количество доказательств, которые представило Министерство внутренних дел по убийству Шеремета, Лещенко назвал серьезным.

Убийство Шеремета Коллаж

Он также прокомментировал задержание ветерана Владислава Грищенко (позывной "Буча"). "Из того, что мне известно, то, действительно, этот Грищенко – это человек, который знает взрывчатку", – сказал журналист.

Отмечается, что Грищенко был задержан еще 24 сентября по подозрению в покушении на убийство с помощью взрывчатки в Ивано-Франковской области.

По данным правоохранителей, в день убийства у супругов Грищенко были выключены телефоны и находились Днепре. Таким образом они, вероятно, хотели организовать себе алиби, ведь первое, что проверяют при раскрытии преступлений – это тарификация телефонов, идентификация места их пребывания и контакты. Следовательно, в этот день подозреваемые могли ездить в Киев и не брать с собой телефоны.

По словам Лещенко, в этот момент супруги находилась в контакте со Службой безопасности Украины. Он подчеркивает, что видео с четырех камер наблюдения на месте убийства исчезли "не без содействия СБУ".

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