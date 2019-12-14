Причастна СБУ? Лещенко указал на нюанс в расследовании убийства Шеремета

Экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявил, что Служба безопасности Украины якобы могла способствовать выполнению убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале, отметив, что верит в недавно обнародованную версию следствия (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Количество доказательств, которые представило Министерство внутренних дел по убийству Шеремета, Лещенко назвал серьезным.
Убийство Шеремета
Коллаж
Он также прокомментировал задержание ветерана Владислава Грищенко (позывной "Буча"). "Из того, что мне известно, то, действительно, этот Грищенко – это человек, который знает взрывчатку", – сказал журналист.
Отмечается, что Грищенко был задержан еще 24 сентября по подозрению в покушении на убийство с помощью взрывчатки в Ивано-Франковской области.
По данным правоохранителей, в день убийства у супругов Грищенко были выключены телефоны и находились Днепре. Таким образом они, вероятно, хотели организовать себе алиби, ведь первое, что проверяют при раскрытии преступлений – это тарификация телефонов, идентификация места их пребывания и контакты. Следовательно, в этот день подозреваемые могли ездить в Киев и не брать с собой телефоны.
По словам Лещенко, в этот момент супруги находилась в контакте со Службой безопасности Украины. Он подчеркивает, что видео с четырех камер наблюдения на месте убийства исчезли "не без содействия СБУ".
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный УСН ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, заведующая отделением рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтерка Яна Дугар.
Следствие с помощью экспертиз видеозаписей с места преступления установило, что взрывчатку под машину журналиста заложили Кузьменко и Антоненко.
Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.
Они якобы обсуждали возможность похищения детей волонтерки Маруси Зверобой для дестабилизации ситуации и отвлечение внимания от расследования, а также создания сакральной жертвы.
Сама Зверобой заявила, что не верит в правдивость предоставленных доказательств и экспертиз, в том числе записей телефонных разговоров, и намерена защищать Кузьменко.
Также следствие отмечает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.
Досудебное расследование заявило, что организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был Андрей Антоненко.
Печерский районный суд Киева 13 декабря принял решение по трем подозреваемым.
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