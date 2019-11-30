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30 ноября • обновлено в 11:29
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В деле об убийстве Шеремета серьезный прорыв: вспыли данные об АТОшниках

4.3т
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Следствие на 90% уверено, что задержанные ветераны АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") причастны к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Страна". Хотя супругов и арестовали по делу о покушении на ивано-франковского бизнесмена Михаила Чекурака, Генпрокуратура допускает, что добровольцы сыграли ключевую роль в другом преступлении.

На это указывают несколько деталей: по материалам дела "Пума" якобы знала о намерении своего мужа подорвать предпринимателя. Однако этого недостаточно для помещения в СИЗО. Кроме того, одно из судебных решений по женщине находится в закрытом доступе.

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"Причастны к убийству Шеремета": СМИ сделали громкое заявление о ветеране АТО "Пуме"

Убийство Шеремета: ГПУ заявила о причастности "Пумы" и "Бучи"

Убийство Шеремета: ГПУ заявила о причастности "Пумы" и "Бучи"

ukrreporter.com.ua

По информации источников "Страны" в Генпрокуратуре, у следствия уже есть доказательства, что в момент убийства Шеремета 20 июля 2016 года оба супруга находились в Киеве.

"То есть, на 90% мы уверены, что это они. Но чтобы быть уверенными на 100%, нужно провести еще одну экспертизу, результаты которой будут готовы в ближайшее время. После этого, если все подтвердится, то "Пуме" и ее мужу объявят о подозрении", – рассказал собеседник. О какой экспертизе идет речь, пока неизвестно.

Другой источник в правоохранительной системе отмечает, что нити заказа преступления могут тянуться к высокопоставленным силовикам и политикам. "Поэтому уже сейчас чувствуется сильное давление на следствие", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче". Также обыски прошли у волонтера "Евдокии Бандеровки".

  • Позже стало известно, что полиция провела обыск и в известной пиццерии Pizza Veterano, а также по месту жительства матери сооснователя заведения Дмитрия Терещенко.

  • Основатель кафе Леонид Остальцев пояснил, что действия правоохранителей проходили в связи с расследованием покушения на убийство.

  • Инну Грищенко взяли под стражу на 60 суток.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Павел Шеремет
Место
Украина
Тег
Ветераны войны на Донбассе
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Ну коли ви, рашисти, москалi та сепари почнете вже нас лякатися, га?", - А. Парубiй
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Он Алекс
Он Алекс
Медведчуку и партии «за жизнь» приготовиться к тюрьме, сухари и тд начинать запасать
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Киллеры были везде и всегда не были бы они были бы другие если это конечно были они
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