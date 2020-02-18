Убийство Шеремета: Баканов заподозрил фигурантов дела в связи с СБУ

Фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета могли быть агентами Службы безопасности Украины.

Об этом "Українським новинам" заявил глава СБУ Иван Баканов. В частности, он имеет ввиду участника АТО Вячеслава Грищенко с позывным "Буча".

Баканов заподозрил фигурантов дела об убийстве Шеремета в связи с СБУ

"Возможно, они (фигуранты) были их (сотрудников СБУ) агентурой", – заявил Баканов.

При этом он не уточнил, какие именно задания агентура могла выполнять для СБУ.

Также Баканов заявил, что аудиозапись разговора сотрудника спецслужбы с одним из фигурантов дела не означает причастие его к делу Шеремета.

Глава СБУ заверил, что спецслужба никоим образом не блокирует расследование убийства журналиста, а наоборот – готова помочь в этом деле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети был опубликован разговор якобы Грищенко с сотрудником СБУ Андреем Омельченко. На аудиозаписи было слышно, как собеседники активно обсуждали ход расследования и гибели Ивана Вакуленко "Пистолета", которого вызывали на допрос касательно убийства Шеремета. Якобы Омельченко рассказывал мужчине по ту сторону телефонного провода, как вести себя с правоохранителями.

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета. Ими стали музыкант, волонтер и воин АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко; волонтер и военная медсестра Яне Дугарь.

Еще двум другим фигурантам дела – супругам Владиславу и Инне Грищенко - пока подозрение в этом деле не предъявлено, они находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.

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