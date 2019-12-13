Дело Шеремета: Аваков назвал главный мотив убийства журналиста

Глава Министерства иностранных дел Арсен Аваков заявил, что основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета является дестабилизация ситуации в Украине.

Об этом глава ведомства заявил в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По словам главы ведомства, также поводом для убийства Шеремета могла стать его журналистская деятельность.

Арсен Аваков Скриншот видео

По словам Авакова, следствие рассматривало множество версий. При этом основным мотивом убийства все-таки считается попытка дестабилизации ситуации в Украине.

"Мы взяли как базу широкую версию, что все таки это попытка дестабилизации", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

12 декабря полиция назвала подозреваемых в организации убийства Павла Шеремета. По их версии, это Андрей Антоненко, вокалист музыкальной группы военно-патриотического направления, военный ССО ВСУ; Юлия Кузьменко, волонтер, завотделения рентгенографии, работает в центре детской кардиологии и кардиохирургии; волонтер Яна Дугарь.

Также правоохранители опубликовали записи телефонных разговоров фигурантов дела.

Также следствие указывает, что группа хотела совершить теракты в Киеве. Медик Юлия Кузьменко якобы предлагала с привлечением военных обстрелять столицу из артиллерии.

Кто заказчик всего этого – пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей довести дело до конца.

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