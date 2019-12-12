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12 декабря • обновлено в 18:49
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"Могла заработать любые деньги": медик рассказал о задержанной за убийство Шеремета волонтере

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Известный волонтер-медик Иван Звягин считает арест детского кардиохирурга Юлию Кузьменко бредом. Ее подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

"Я Юлю знаю с Майдана. Мы с ней дружим, она интеллигентный и умный человек. Юля высококлассный детский кардиохирург, каких единицы не только в Украине, а в мире. Это какой-то бред", – сказал он OBOZREVATEL .

По словам Звягина, Юлия Кузьменко на Майдане была с первого дня, работала в госпитале на Галавпочтамте. "Она там всех спасала в трудные дни", – говорит волонтер.

Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко

Facebook Юлии Кузьменко

Сейчас Юлия работает заведующей отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии в НПЦ детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины в Киеве на ул. Мельникова.

Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко

Facebook Юлии Кузьменко

"Понимаете, Юлия кандидат медицинских наук, она очень уважаемый детский хирург. Сказать, что она могла пойти на такое ради денег – глупость. Она обеспеченный человек. Она могла работать в любой клинике мира и зарабатывать огромные деньги, но работает тут в Украине! Я сам к ней возил дочь, когда были проблемы. Она волонтер, она много помогает детям. Такое про нее придумать, это бред", – говорит Звягин, который новость об обысках и задержаниях узнал от нас.

Один из бывших бойцов Нацгвардии так же рассказал, что помнит, как Юлия приезжала с волонтерами в 3-й полк. "Они привозили в основном медицинскую помощь, продукты, форму, передачки из дома. Нормальная, адекватная женщина. Сейчас все военные обсуждают эту новость и никто не верит в это", – говорит бывший боец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Павел Шеремет
Место
Украина Киев
Теги
убийство добровольцы криминал
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