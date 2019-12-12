"Могла заработать любые деньги": медик рассказал о задержанной за убийство Шеремета волонтере

Известный волонтер-медик Иван Звягин считает арест детского кардиохирурга Юлию Кузьменко бредом. Ее подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета.
"Я Юлю знаю с Майдана. Мы с ней дружим, она интеллигентный и умный человек. Юля высококлассный детский кардиохирург, каких единицы не только в Украине, а в мире. Это какой-то бред", – сказал он OBOZREVATEL .
По словам Звягина, Юлия Кузьменко на Майдане была с первого дня, работала в госпитале на Галавпочтамте. "Она там всех спасала в трудные дни", – говорит волонтер.
Юлия Кузьменко
Facebook Юлии Кузьменко
Сейчас Юлия работает заведующей отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии в НПЦ детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины в Киеве на ул. Мельникова.
Юлия Кузьменко
Facebook Юлии Кузьменко
"Понимаете, Юлия кандидат медицинских наук, она очень уважаемый детский хирург. Сказать, что она могла пойти на такое ради денег – глупость. Она обеспеченный человек. Она могла работать в любой клинике мира и зарабатывать огромные деньги, но работает тут в Украине! Я сам к ней возил дочь, когда были проблемы. Она волонтер, она много помогает детям. Такое про нее придумать, это бред", – говорит Звягин, который новость об обысках и задержаниях узнал от нас.
Один из бывших бойцов Нацгвардии так же рассказал, что помнит, как Юлия приезжала с волонтерами в 3-й полк. "Они привозили в основном медицинскую помощь, продукты, форму, передачки из дома. Нормальная, адекватная женщина. Сейчас все военные обсуждают эту новость и никто не верит в это", – говорит бывший боец.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но не идентифицировало ее". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к ветерану АТО Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче".
Грищенко взяли под стражу на 60 суток.
28 ноября Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защиты "Пумы" и оставил женщину под стражей.
Позже появилась информация о том, что в ГПУ якобы на 90% уверены в причастности к убийству Шеремета добровольцев.
Вместе с тем перед этим источники в полиции сомневались в том, что такая версия обоснованна. Однако они подтверждали, что по делу Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые устанавливали взрывчатку.
Супруг "Пумы" заявил, что ему предложили признаться в убийстве журналиста Шеремета. В обмен на это ветерану обещали освободить из-под ареста жену.
Национальная полиция Украины 12 декабря 2019 года задержала подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.