"Могла заработать любые деньги": медик рассказал о задержанной за убийство Шеремета волонтере

Известный волонтер-медик Иван Звягин считает арест детского кардиохирурга Юлию Кузьменко бредом. Ее подозревают в убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

"Я Юлю знаю с Майдана. Мы с ней дружим, она интеллигентный и умный человек. Юля высококлассный детский кардиохирург, каких единицы не только в Украине, а в мире. Это какой-то бред", – сказал он OBOZREVATEL .

По словам Звягина, Юлия Кузьменко на Майдане была с первого дня, работала в госпитале на Галавпочтамте. "Она там всех спасала в трудные дни", – говорит волонтер.

Юлия Кузьменко Facebook Юлии Кузьменко

Сейчас Юлия работает заведующей отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии в НПЦ детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины в Киеве на ул. Мельникова.

Юлия Кузьменко Facebook Юлии Кузьменко

"Понимаете, Юлия кандидат медицинских наук, она очень уважаемый детский хирург. Сказать, что она могла пойти на такое ради денег – глупость. Она обеспеченный человек. Она могла работать в любой клинике мира и зарабатывать огромные деньги, но работает тут в Украине! Я сам к ней возил дочь, когда были проблемы. Она волонтер, она много помогает детям. Такое про нее придумать, это бред", – говорит Звягин, который новость об обысках и задержаниях узнал от нас.

Один из бывших бойцов Нацгвардии так же рассказал, что помнит, как Юлия приезжала с волонтерами в 3-й полк. "Они привозили в основном медицинскую помощь, продукты, форму, передачки из дома. Нормальная, адекватная женщина. Сейчас все военные обсуждают эту новость и никто не верит в это", – говорит бывший боец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся