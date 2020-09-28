Суд вынес очередное решение по подозреваемому в убийстве Шеремета Антоненко

Подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей.

Такое решение 28 сентября принял Шевченковский районный суд Киева. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".

"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко... с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", – говорится в постановлении суда.

Апелляция на это решение может быть подана на протяжении недели.

Отметим, перед заседанием под зданием суда собрались протестующие, поддерживающие подозреваемого:

Люди ждали решения суда на улице. Facebook / Виталий Овчаренко

Под зданием суда. Facebook / Виталий Овчаренко

Следующее заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Шеремета состоится 8 октября в 14:30.

Фото из судебного заседания 28 сентября. Facebook / Алексей Никифоров

Заседание по мере пресечения Антоненко. Facebook / Алексей Никифоров

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