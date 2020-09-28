Суд вынес очередное решение по подозреваемому в убийстве Шеремета Антоненко
Следствие долгое время настаивало, что Антоненко якобы выступал организатором преступления
В мае 2020-го стало известно, что подозрение изменили: Антоненко теперь считают исполнителем
Организаторами убийства следствие назвало неустановленных лиц
Подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей.
Такое решение 28 сентября принял Шевченковский районный суд Киева. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".
"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко... с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", – говорится в постановлении суда.
Апелляция на это решение может быть подана на протяжении недели.
Отметим, перед заседанием под зданием суда собрались протестующие, поддерживающие подозреваемого:
Следующее заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Шеремета состоится 8 октября в 14:30.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
По делу уже состоялось много заседаний. На одном из них – 12 августа – Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с Антоненко.
Между тем защита Антоненко обнародовала доказательства, собранные для опровержения обвинения, а также заявила о предвзятости следствия.
4 сентября в Шевченковском районном суде Киева прошло заседание по существу по делу об убийстве Шеремета. В частности, состоялся процесс отбора присяжных.