Суд вынес очередное решение по подозреваемому в убийстве Шеремета Антоненко

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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  • Следствие долгое время настаивало, что Антоненко якобы выступал организатором преступления

  • В мае 2020-го стало известно, что подозрение изменили: Антоненко теперь считают исполнителем

  • Организаторами убийства следствие назвало неустановленных лиц

Андрей Антоненко

Подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко оставили под стражей.

Такое решение 28 сентября принял Шевченковский районный суд Киева. Трансляция велась на YouTube-канале "Судебная власть Украины".

"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко... с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удовлетворения", – говорится в постановлении суда.

Апелляция на это решение может быть подана на протяжении недели.

Отметим, перед заседанием под зданием суда собрались протестующие, поддерживающие подозреваемого:

Люди ждали решения суда на улице.
Под зданием суда.

Следующее заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Шеремета состоится 8 октября в 14:30.

Фото из судебного заседания 28 сентября.
Заседание по мере пресечения Антоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

  • А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • По делу уже состоялось много заседаний. На одном из них – 12 августа – Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с Антоненко.

  • Между тем защита Антоненко обнародовала доказательства, собранные для опровержения обвинения, а также заявила о предвзятости следствия.

  • 4 сентября в Шевченковском районном суде Киева прошло заседание по существу по делу об убийстве Шеремета. В частности, состоялся процесс отбора присяжных.

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