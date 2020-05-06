Убийство Шеремета: адвокат заявил об обыске у священника. Фото и видео

Следователи Нацполиции провели обыск у священника, организовавшего в Киевской области реабилитационный центр для наркозависимых.
Это произошло в среду, 6 мая, в рамках дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, рассказал в комментарии "Цензор.НЕТ" адвокат Константин Татарченко, который представляет интересы отца Амвросия. Юрист также опубликовал видео с места обыска на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
По делу Шеремета прошел обыск у священника
Коллаж
Правозащитник утверждает, что вместе со следователями на место прибыл спецназ, бойцы которого якобы "укладывали лицом в пол" всех присутствующих на территории ребцентра.
Цензор.НЕТ
Следователи, по словам Татарченко, искали цифровые носители, оружие и взрывчатку. Они якобы ничего не нашли.
Татарченко не пояснил, как связан реабилитационный центр с делом Шеремета. Представитель интересов священника утверждает, что "обоснование проведения обыска в определении суда отсутствует".
Цензор.НЕТ
Напомним:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.
Рябошапка 2 марта сообщил, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.
Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства Шеремета еще на два месяца – до 12 июня.
Как писал OBOZREVATEL, недавно подозреваемую в причастности к убийству Павла Шеремета Юлию Кузьменко оставили под арестом до 30 мая 2020 года, отклонив апелляцию адвокатов.
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