Убийство Шеремета: адвокат сообщил о завершении расследования и раскрытии доказательств

Подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко (Riffmaster) и Яне Дугарь изменили подозрения.

Адвокат Леонид Маслов в Facebook сообщил, что предположительно, в пятницу, 22 мая, "состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств".

Юрист отметил, что из дела убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другие подобные пункты. При этом добавили еще две статьи в обвинение.

Убийство Павла Шеремета

"Теперь "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве)", – сообщил Маслов.

Адвокат указал, что Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору.

"Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. Теперь они еще и уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще две статьи в обвинение", – добавил юрист.

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