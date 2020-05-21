Убийство Шеремета: адвокат сообщил о завершении расследования и раскрытии доказательств

Подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко (Riffmaster) и Яне Дугарь изменили подозрения.

Адвокат Леонид Маслов в Facebook сообщил, что предположительно, в пятницу, 22 мая, "состоится завершение расследования и раскрытие всех доказательств".

Юрист отметил, что из дела убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другие подобные пункты. При этом добавили еще две статьи в обвинение.

Убийство Павла Шеремета

"Теперь "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Эти неустановленные лица "привлекли" Антоненко, Дугарь и Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве)", – сообщил Маслов.

Адвокат указал, что Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору.

"Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок. Теперь они еще и уничтожили машину Subaru и при неизвестных обстоятельствах сохраняли неизвестную взрывчатку. Это добавляет еще две статьи в обвинение", – добавил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

Киевский апелляционный оставил под стражей подозреваемую Кузьменко.

Рябошапка 2 марта сообщил, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

Подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко оставили под арестом до 30 мая 2020 года.

Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства Шеремета еще на два месяца – до 12 июня.

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