Убийство Шеремета: адвокат назвал алиби Кузьменко на момент взрыва

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и врач Юлия Кузьменко в момент подрыва авто находилась дома с сыном.

Об этом во вторник, 24 декабря на заседании Апелляционного суда города Киева заявил адвокат Владислав Добош, передает "Укринформ".

Сторона защиты рассказала, что 18 июля года 2016 года Кузьменко вернулась в столицу из отдыха в Одесской области. Ночью она вместе с бывшим мужем в аэропорту встречала сына, который с ее родителями был в Турции. после Кузьменко вместе с сыном и экс-супругом вернулась в квартиру на улице Урловская, где и находилась весь следующий день.

"Утром 20 июля она находится дома и проводит время с сыном, потому что муж был на работе. Это все может подтвердить муж", – сообщил Добош.

Адвокат призвал коллегию судей допросить бывшего мужа своей Кузьменко, а также главного врача ГУ "Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины" Владимира Жовнира, которые могут подтвердить алиби подсудимой.

Убийство Шеремета

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster) волонтеру и детскому кардиохирургу Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.

Антоненко 23 декабря отказали в удовлетворении апелляционной жалобы и оставили под стражей

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