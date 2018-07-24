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Убийство семьи кума Януковича: АТОшников отдали под суд

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В понедельник, 23 июля, прокуратура Донецкой области утвердила и направила в суд обвинительный акт по делу об убийстве родственников бывшего главы Великоновоселковской РГА Донецкой области, кума экс-президента Виктора Януковича Валерия Ширы.

Подозреваются в преступлении трое ветеранов АТО, участников ОО "Внутренний корпус "Батальон "Донбасс", сообщила в своем Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Facebook/Лариса Сарган

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Убитый мужчина был зятем Ширы, женщина — дочерью, а парень — внуком.

Следствие установило, что злоумышленники, угрожая огнестрельным оружием, положили семью на пол, связали руки и по очереди зарезали мужчину, супругу и сына 1995 года рождения.

Facebook/Лариса Сарган

Facebook/Лариса Сарган

После они забрали имущество семьи и скрылись с места убийства.

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Преступникам грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, семью Валерия Ширы убили в н.п. Великая Новоселка 6 декабря 2017 года. Перед смертью их пытали.

17 февраля 2018 года суд Мариуполя арестовал троих подозреваемых.

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Тема
Криминал
Персоны
Лариса СарганВиктор Янукович
Место
Украина
Объекты
убийствосуд
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