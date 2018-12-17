МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Задержание заказчика ''Сармата'': появились противоречивые данные

920Читать материал на украинском

Правоохранители задержали не заказчика убийства 43-летнего активиста и ветерана АТО Виталия Олешко ("Сармат"), а одного из организаторов преступления.

Об этом OBOZREVATEL заявил друг погибшего Андрей Манджаров. "Его заказчики известны, это руководитель Запорожской области Константин Брыль, народные депутаты. А задержали правоохранители одного из организаторов этого преступления", – сказал он.

Пока соратники погибшего выясняют – кого же именно полиция задержала в аэропорту "Харьков". Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, при попытке пересечь границу в аэропорту "Харьков" был задержан житель Днепра, который подозревается и является одним из заказчиков убийства Виталия Олешко.

Новости
Убийство ''Сармата'': нардеп ответил на обвинения
Задержание заказчика ''Сармата'': появились противоречивые данные

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянске 31 июля этого года во дворе своего дома был убит Виталий Олешко. У него был конфликт с местными властями.

Убийца поджидал его в красной "Таврии" возле дома. Как только "Сармат" зашел во двор, он вышел из машины и выстрелил ему в спину. Полиция задержала четверых участников этого преступления. Непосредственным стрелком считают Артема Матюшина, который ранее также был в одном из батальонов в АТО.

Артем Матюшин

Артем Матюшин

Facebook Артема Матюшина

Позже был задержан бизнесмен из Бердянска Михаил Сигида. Его считают организатором преступления. Матюшин, по данным материалов дела, рассказал о том, как Сигида заказал ему проучить Олешко, передал ему оружие и предоставил автомобиль.

Место
Украина
Теги
убийство СарматаОлешко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги