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Убийство российских журналистов в ЦАР: скандальные факты СБУ о причастности наемников Путина подтвердились

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Информация Службы безопасности Украины о причастности российских наемников ЧВК "Вагнера" к убийству летом 2018 года российских журналистов в Африке, получила подтверждение в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Новым источником стали обнародованные результаты собственного расследования этого дела Центром "Досье" российского оппозиционного политика Михаила Ходорковского.

"Названные в материалах Центра лица, подозреваемые в совершении этого заранее спланированного спецслужбами РФ дерзкого преступления, входят в число 10 наемников, персональные данные которых были названы СБУ – Александр Сотов (личный номер в ЧВК "Вагнера" М-5661) и Валерий Захаров (М-5658)", – сказано в сообщении.

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Убитые журналисты

Убитые журналисты

Vesti.Ru

Также подтверждена была причастность обоих российских наемников к коммерческой структуре Е.Пригожина – ООО "М-Финанс".

Василий Грицак

Василий Грицак

Голос Америки

Сложившуюся ситуацию прокомментировал глава СБУ Василий Грицак. "Путин, называя преступления ЧВК "Вагнера" продавливанием бизнес-интересов, фактически санкционирует тайные убийства по всему миру. Только совместными усилиями это возможно остановить", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, трех российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко нашли мертвыми в Центральноафриканской Республике 31 июля, где они снимали документальный проект о работе ЧВК "Вагнер". Россиян атаковали около полуночи. Неизвестные открыли огонь по машине из автоматов.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Василий Грицак
Место
Россия
Тег
Новости России
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Я, со 99.9% уверенностью утверждаю, что Ходорковский, через Порошенко заказал "дебилов", которые поехали в Африку как туристы ... и их там при ограблении убили ...
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Это все фейк, по данным Billingcat на самом деле к этому причастен кровожадный и беспощадный полковник ГРУ Чепига!
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