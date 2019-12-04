Бывший депутат, судья и "азовец": кто может стоять за страшным убийством 3-летнего ребенка в Киеве

В среду, 4 декабря Шевченковский суд Киева отправил на два месяца в СИЗО двух подозреваемых в убийстве 3-летнего Саши Соболева, сына бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева.

Он назвал несколько фамилий людей, которые могли быть причастны или знали о готовящемся преступлении. Среди них судьи и экс-нардеп Александр Грановский. Что известно о резонансном уголовном деле и кого обвиняет Соболев - в материале OBOZREVATEL.

Сидел со стеклянными глазами

В среду 4 декабря в Шевченковском суде Киева избрали меру пресечения двум бывшим добровольцам батальона "Аратта" Андрею Лавреге и Евгению Семенову. Их взяли под стражу на два месяца без права залога.

Андрей Лаврега Facebook Александра Ярового

Евгений Семенов Facebook Евгения Семенова

По просьбе органов досудебного расследования суд решили сделать закрытым. Подозреваемых провели в зал с черного входа, затем туда запустили судей, адвокатов и потерпевших – родителей погибшего 3 летнего Саши – Инну и Вячеслава Соболевых.

Первым рассматривали дело Лавреги. По словам тех, кому удалось побывать в зале, парень вел себя достаточно уверенно, сидел со "стеклянными глазами" и смотрел в одну точку, словно ни о чем не жалеет.

Заказывали еще несколько лет назад

Отец мальчика, бизнесмен и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев в перерыве рассказал OBOZREVATEL, что его травля началась еще четыре года назад. "Четыре года назад мне подбрасывали чеку от гранаты, писали записки с угрозами. У меня есть записи с разговорами, что меня пытались заказать несколько лет назад. Я надеюсь, что полиция доведет это дело до конца", – сказал Соболев.

Соболев рассказал как его травили Скрин видео

Он назвал несколько фамилий людей, которые могут быть причастны к этому преступлению, или знали о подготовке убийства. Правда, он не стал обвинять никого прямо, а попросил их пройти проверку на детекторе лжи.

"Я не судья, чтобы кого-то обвинять, но прошу этих людей сесть на детектор лжи", – сказал отец погибшего ребенка.

Фамилии этих людей Соболев прочитал по листочку, "чтобы никого не забыть". Правда, одну фамилию он называть не стал, оставил для себя.

Супруга Соболева, Инна, рассказала о последних минутах жизни мальчика Скрин видео

Черный список Вячеслава Соболева

Первыми в его списке значились двое судей хозяйственного суда Емельянов и Татьков. Виктор Татьков экс-глава Высшего хозяйственного суда Украины. Против него открыто уголовное дело, подозревают в пособничестве и вынесении неправосудных решений.

Сейчас он скрывается в Австрии, якобы лечится. Не так давно новый Антикоррупционный суд принял решение о его заочном аресте. Это нужно было для того, чтобы экстрадировать беглого судью в Украину.

Судьи хозяйственного суда - Татьков (слева) и Емельянов

Артур Емельянов также судья Высшего хозяйственного суда Украины. С 2018 года рассматривается вопрос об его увольнении, однако пока он остается судьей. Ранее Емельянов уже успел заявить, что не имеет отношения к преступлению.

Несмотря на то, что война с Емельяновым у Соболева длится уже несколько лет. В 2016 году депутат заявлял об угрозах со стороны Емельянова. "Знаю, что организатором травли является группа рейдеров, в которую входят Руслан Брославский и Павел Малик. Возглавляет группу судья Хозяйственного суда Артур Емельянов.

Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе. Знаю также, что исполнителями их уголовных замыслов являются представители добровольческого батальона "Святая Мария", который контролируется народным депутатом Украины Дмитрием Линько. Заявления в правоохранительные органы написаны, доказательства переданы", – написал Вячеслав Соболев на своей странице в Facebook в 2016 году.

Татьков с коллегами Схемы

Также Соболев и сейчас назвал фамилии Руслана Брославского и Павла Малика.

Бывшая глава департамента люстрации Минюста Татьяна Козаченко в свое время говорила, что Емельянов вместе с Татьковым организовали крупнейшую коррупционную схему в хозяйственных судах, где было замешано 500 судей. В октябре 2016 года Генпрокуратура объявила Емельянову подозрение во вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями.

О рейдерах судьях говорила Козаченко

Элитное имущество Емельянова записано на его супругу Светлану, правда, официально они в разводе. Но в 2019 году их застукали вместе в аэропорту Будапешта.

"Люди говорят, что они развелись, а потом мне приносят фото, где он дарит кольцо жене. Что ж это их право", – сказал Соболев в суде журналистам, вероятно, намекая на Емельянова.

Емельянова с супругой заметили в этом году в аэропорту Facebook Кристины Бердинских

Грановский уже готов сесть на детектор

Также Соболев назвал фамилию Николая Будыко. "Есть молодой человек, который до войны вероятно был никем, но во время войны за год вдруг взлетел. Невозможно это сделать законным путем, разве что найти золотую жилу. Есть такой в Мариуполе Николай Будыко, который постоянно прикрывается своим братом", – заявил депутат.

По данным СМИ, Будыко предприниматель, имеет отношение к сети торговых точек, которые присвоили себе название одной известной торговой марки "Щирий кум", связанной с известным бизнесменом Сергеем Тарутой. Владельцы этой марки подавали в суд на сеть магазинов Будыки. Но у Будыко есть брат, известный хирург, который якобы помогает ему решать вопросы.

Пояснение торговой марки относительно магазинов Будырко 062

Следующий в списке Соболева Михаил Иванюк. "Миш, присядь на детектор лжи, и покажи, что ни от кого не скрываешься", – обратился он к нему. Иванюк бывший "азовец", позывной Булат, был там разведчиком, затем служил в Нацгвардии. Ранее работал в СБУ. Якобы Иванюк помогал Емельянову в захвате чужого имущества.

Затем Соболев обратился к экс-нардепу БПП Александру Грановскому. "Саш, присядь на детектор, хочу послушать что ты расскажешь: что ты знал, кто и кого заказывал?".

Соболев рассказал, что "Буквы" ( сайт, который связывают с Грановским – Авт.) четыре года издевался над ним. "Буквы" четыре года надо мной издевались, кого из меня пытались сделать, Саш?", – сказал он.

В авто после убийства остался последний рисунок Саши НВ

Правда, Грановский тут же сообщил у себя на страничке в Facebook, что он ни к чему не причастен.

"Мне не знакомы чувства и состояние человека, который потерял ребенка. Очень надеюсь, что меня будут хоронить мои дети, как по-человечески правильно заметил Вячеслав Соболев в своем интервью журналистам. Несмотря на то, что Слава предположил, что я могу знать людей, причастных к этим чудовищным событиям, я зла не держу - уверен, родителям приходят на ум даже небылицы в эти минуты. Я полностью разделяю их горе.

Погибший ребенок Саша Соболев

Погибший ребенок Саша Соболев

Погибший ребенок Саша Соболев

Слава, я не так воспитан, чтоб хоть на секунду задуматься о подобном. Но в такие трудные для тебя минуты цена слов, вероятно, очень низкая. Те, кто подбросил Славе такую версию - мрази. Но и это не так важно сейчас", – написал Грановский.

Также он заявил, что готов пройти проверку на полиграфе. И уже связался с человеком, близким к Соболеву, чтобы организовать проверку.

Ранее OBOZREVATEL детально писал о резонансном убийстве, которое потрясло украинцев:

1 декабря в центре Киева возле ресторана "Марио" обстреляли джип депутата Киевского облсовета, бизнемена и владельца заведения Вячеслава Соблева. В результате погиб 3-летний сын Соболева. Пуля попала в голову мальчика. Во вторник, 3 декабря ребенка похоронили.

Полиция задержала двух предполагаемых киллеров. Ими оказались два бывших бойца добровольческого батальона "Аратта" Андрей Лаврега и Евгений Семенов. Они с 17 лет были на фронте.

По данным следствия, эти двое по чужому паспорту сняли номер в хостеле в доме напротив ресторана. Семенов был наводчиком, а Лаврега – снайпером. Лаврега лежал на балконе дома под картонкой и ждал отмашки Семенова. Он сделал выстрел, когда джип остановился на светофоре.

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