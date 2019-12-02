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2 декабря • обновлено в 22:21
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Марина Петик
Марина Петик
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"Мальчишка" и лучший снайпер: эксклюзивные данные о возможном убийце ребенка депутата

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Одним из подозреваемых в жестоком убийстве 3-летнего сына бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега. Парень родом из Черкасской области, из патриотический семьи. Его хорошо знают и военные, и волонтеры.

Он в 17 лет отправился на фронт в качестве добровольца, а со своим вероятным соучастником Семеновым (имя так и не удалось выяснить) познакомился во время службы.

OBOZREVATEL первым публикует детали биографии подозреваемого в убийстве молодого ветерана.

Был снайпером и воевал с 17 лет

По словам сослуживцев Андрея Лавреги (позывной Тихий), парень воевал на Востоке с 17 лет. Андрея не всегда брали даже на операции, хотя он рвался в бой, старался везде быть первым. "Из-за юного возраста его всегда оберегали, еще совсем мальчишка. Но он один из лучших, был и снайпером", – говорит боец.

Андрей Лаврега с позывным Тихий

Андрей Лаврега с позывным Тихий

Facebook Александра Ярового

Андрей Лаврега

Андрей Лаврега

Facebook Александра Ярового

В социальных сетях Андрей называет себя Александром Яровым. Среди друзей у него есть и его мама, Людмила Лаврега, тоже из города Черкассы, как и Андрей.

Андрей (второй справа)

Андрей (второй справа)

Facebook Александра Ярового

Андрей крайний справа

Андрей крайний справа

Facebook Александра Ярового

Андрей с боевыми товарищами (второй слева)

Андрей с боевыми товарищами (второй слева)

Facebook Александра Ярового

Андрей (второй справа)

Андрей (второй справа)

По фото видно, что мама всегда поддерживала сына, приезжала к ним в батальон "Аратта", знакома с его командиром "Червнем" (Гергертом). В комментарии OBOZREVATEL Гергерт подтвердил, что и Андрей Лаврега, и второй подозреваемый Семенов были в его батальоне.

Мама Андрея с журналистами разговаривать не захотела. Да и судя по всему, женщина даже не в курсе того, что произошло.

Также на страничке у Ярового (Андрея Лавреги) есть видео "Днюха Тихого", где друзья поздравляют его с днем рождения. "Тихий" это позывной Лавреги.

Командир "Червень", у которого служил Андрей Лаврега, сказал, что семь месяцев назад он ушел из батальона. "Он пришел и сказал: "Все, я больше не могу". Он три года на войне. Люди, которые возвращаются с фронта, они могут убивать. Я об этом уже четыре года кричу. Если я взрослый человек, я все для себя понял, осознал, то это пацаны. Он с 17 лет воюет, он классный снайпер. Виноваты те, кто затеял войну и те, кто этих пацанов за три копейки сейчас нанимает для убийств", - говорит "Червень".

Киллер стрелял из дома напротив

Напомним, 1 декабря, в воскресенье, в центре Киева возле ресторана "Марио" был расстрелян джип бизнесмена и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Пуля попала в его 3-летнего сына, мальчик умер в карете скорой помощи. Сам депутат не пострадал.

Тихий в центре

Тихий в центре

Facebook Александра Ярового

Полиция сумела задержать двух подозреваемых. По данным OBOZREVATEL, ими оказались Андрей Лаврега и Семенов. Обоим примерно по 20 лет, они в прошлом – бойцы добровольческого батальона.

Также, по данным полиции, стреляли по джипу из дома напротив. Как рассказал на брифинге глава полиции Киева Крищенко, задержанные заранее арендовали помещение и подготовились к убийству.

Раскрыть преступление помогли свидетели, которые находились в сером "Хюндае". Полиция отыскала их и благодаря их показаниям выяснила, откуда велась стрельба.

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Читайте все новости по теме "Покушение на Соболева" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Покушение на Соболева
Место
Украина
Теги
криминал убийство
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Livesey David
Livesey David
Привык на Донбаcce дeтeй ybивать и когда пришлось стpeлять в Кyeве, привычка взяла своё.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
это и понятно,работать сцикунам не интересно,зарплата фигня,к торгашеству и предприниматнельству клэпки нима,а так романтика ,хэруйизм.
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Smaha Oleh
Smaha Oleh
я не берусь когось засуджувати,а подивитися потрібно з того боку що господь ще за життя карає людину забираючи найдорожче.хай батьки переглянуть своє життя,як правило це гроші за які вони віддали найдорожче.ще раз я нікого не осуджую,кожен має вибір.і навіть той що вбиває можна сказати це інструмент правосуддя.ще один з варіантів це вбивство чистої людини .тоді відплатить рід того хто забрав життя
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