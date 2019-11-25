Убийство ребенка полицией под Киевом: юрист указал на "подводные камни" в деле

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейскими в Переяславе (Киевская область) практически невозможно доказать вину конкретного правоохранителя, который стрелял.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV юрист Игорь Степанов, комментируя ход расследования.

Юрист отметил, что служба в полиции для правоохранителей не является отягчающим обстоятельством, поскольку в момент ЧП они находились не на службе

"Их нельзя называть правоохранителями – это люди, которые работали в правоохранительных органах. Они в свободное время развлекались нетрезвыми таким образом", – отметил он.

Степанов считает дело сложным, поскольку отсутствует орудие преступления.

"Нет оружия. Доказывание того, что именно тот правоохранитель, которому инкриминируется, осуществил выстрел, с моей точки зрения, невозможно. Насколько мне известно, там было четыре человека во дворе, которые присутствовали при этом событии. Как минимум двое из них, которые правоохранители, говорят, что не помнят, кто осуществил выстрел", – рассказал эксперт.

"И меня удивляет, что определено точное время, когда был осуществлен выстрел именно этим правоохранителем. Это является манипуляцией с точки зрения успокоения общества – "мы преступление раскрыли, мы сделали все возможное", – добавил он.

Юрист также заявил, что изначальная квалификация преступления как умышленное убийство была "неуместной".

"Убийство по неосторожности – это и есть в данном случае то, что случилось. Это правильная квалификация", – пояснил он.

Кирилл Тлявов

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