"Страшные вещи!" Копы-убийцы могут избежать наказания за смерть малыша: назван способ

В деле об убийстве в Переяслав-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова, которого подстрелили пьяные полицейские, не хватает важной улики – орудия преступления. Это оставляет копам возможность избежать ответственности.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-сотрудник МВД, эксперт по вопросам реформы правоохранительных органов Анатолий Онищук. По его словам, наличие оружия даст ответ на много вопросов следствия.

"Думаю, следствие сможет собрать доказательства. Остается самый главный вопрос – наличие оружия, чье оно? Отсутствие этого оружия – колоссальная возможность для защиты разбить любую версию стороны обвинения и заявить о непричастности этих лиц к совершению преступления", – подчеркнул бывший правоохранитель.

Онищук отметил, что если из тела уже извлекли пулю, эксперты смогут сделать заключение, был ли роковой выстрел сделан из табельного оружия.

"Если это табельное оружие, тут будет халатность не только двоих полицейских, но и ряда должностных лиц, которые должны были контролировать своевременную сдачу оружия на постоянное хранение", – подчеркнул он.

Экс-сотрудник МВД рассказал, что существует четкий порядок относительно использования и ношения служебного табельного оружия.

"Есть оружие на постоянном ношении, процедура определяет, кому его выдают… Как правило, тем, кто несет внешнюю службу, это 99%, на постоянное ношение оружие не дают. Пришел на службу, получил оружие, ушел, сдал. Есть достаточно жесткий серьезный контроль за оборотом оружия, которое используется для несения службы. Поэтому если правда, что они закончили службу, имели при себе табельное оружие и употребляли алкоголь – это говорит о страшных вещах. При нормальном функционировании системы этого не могло случиться", – заявил Онищук.

Кирилл Тлявов

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