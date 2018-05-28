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Убийство ребенка на Донбассе: появились подробности трагедии и фото

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Девочка, погибшая в понедельник, 28 мая, в результате обстрела боевиками мирного поселка Железное (Торецкое) Донецкой области, была убита миной калибром 122 мм, выпущенной террористами с шахты Гагарина.

Ребенку было 15-лет, сообщает на своей странице в Facebook журналист Тарас Корниюк.

"Даше навсегда будет 15 лет. Село Железное между нашим Торецком и оккупированной Горловкой. Позиций в районе километра рядом нет. Две 120 мины во двор", - написал он.

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Журналист также поделился подробностями обстрела и опубликовал фотографии с места трагедии.

"Первая (мина. - Ред.) прилетела ночью. Вторая около 11 утра. Именно она убила ребенка. По предварительным данным офицеров наблюдательной миссии, стреляли из подконтрольной боевикам шахты Гагарина", - поведал Корниюк.

"Трудно подобрать слова, когда от осознания того, что происходит, просто ступор. К войне нельзя привыкнуть, особенно когда стоишь на месте, где еще пахнет смертью", - подчеркнул он.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости Донбассадети
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