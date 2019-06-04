Убийство ребенка копами: в МВД объяснили, почему молчит Аваков

Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, которого подстрелили пьяные полицейские в Переяслав-Хмельницком, находится под личным контролем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом в эфире ObozTV заявил советник министра Зорян Шкиряк, отвечая на вопрос, почему Аваков до сих пор не прокомментировал трагическую смерть ребенка по вине своих подчиненных.

"От него реакция уже есть. Потому что, как вы знаете, уволено руководство Киевской области. Дмитрий Ценов (глава Национальной полиции Киевской обл. – Ред.) поступил достойно и мужественно, подал в отставку и попросился в зону ООС. Министр согласовал эту отставку", – сказал Шкиряк.

Он напомнил, что руководство Переяслав-Хмельницкого отделения также отстранено, будет решаться их дальнейшая судьба пребывания в правоохранительных органах.

"Это дело находится под личным контролем и министра внутренних дел, и главы Национальной полиции", – подчеркнул советник главы МВД.

Шкиряк призвал всех граждан и особенно журналистов соблюдать максимальную объективность в этом деле.

"Как минимум некорректно использовать такие "танцы на костях", чтобы очернить всех правоохранителей. И мы, безусловно, понимаем, для чего это делается. Мы знаем, кто это делает. Но принимаем этот удар достойно", – отметил он.

Facebook / Татьяна Тлявова

Как сообщал OBOZREVATEL:

В пятницу, 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницький 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение в голову, когда гулял около своего дома.

3 июня ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.

Как выяснилось, в мальчика попала шальная пуля. Рядом с его домом двое пьяных полицейских в свободное от работы время "развлекались" стрельбой по банкам.

Подозреваемых задержали. Это старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Изначально их действия квалифицировали по части 2 статьи 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

После смерти мальчика генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело будет переквалифицировано по статье "умышленное убийство".

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