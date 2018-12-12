Убийство правозащитницы Ноздровской: суд принял решение по громкому делу

Шевченковский районный суд Киева 12 декабря продлил на два месяца содержание под стражей обвиняемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.

Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат семьи погибшей Александр Панченко. Также он прокомментировал заявление защиты Россошанского, которая требовала изменить меру пресечения обвиняемому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

По словам Панченко, адвокат Россошанского ссылался на доказательства, которые не были изучены судом.

"Я считаю, что это было сделано с целью повлиять на общественное мнение и мнение присяжных", - рассказал он.

На заседании Шевченковского районного суда Виталий Сергеев

На суде адвокат Россошанского Алексей Цибенко сообщил, что его подзащитный себя оговорил. "На самом деле он не убивал. Ему пообещали условный срок, если он согласится... Вот и согласился", - заявил он.

В то же время отец и мать Ноздровской уверены, что убийство их дочери совершил Юрий Россошанский. При этом они считают, что мужчине помогали несколько человек.

Об этом говорят некоторые факты, которые OBOZREVATEL ранее сообщала мать погибшей Екатерина Дуняк. По ее словам, на теле дочери насчитали 17 ножевых ран и 16 синяков и ссадин. В то время как Россошанский-старший говорил, что ударил ее дочь ножом три раза.

На заседании Шевченковского районного суда Виталий Сергеев

Александр Панченко ранее рассказывал нашим журналистам, что ширина ран на теле убитой по данным судмедэкспертизы была разная: 3-4 см и 7-8 см. Это может говорить о том, что ранения наносились взад-вперед, влево-вправо, как и то, что было несколько ножей.

На заседании Шевченковского районного суда Виталий Сергеев

На следственном эксперименте Юрий Россошанский, по словам Дуняк, пронес статиста всего три метра (по данным следствия, убийца нес труп более километра).

Родители не верят, что их дочь убили на остановке с. Демидов. По словам Екатерины Дуняк, это людное место, к тому же крики ее дочери услышали бы люди.

Ирина Ноздровская

Кроме того, как передает ObozTV, заседание суда 12 декабря посвящалось отбору суда присяжных. Председательствующий судья объяснил полномочия суда присяжных и пригласил 7 потенциальных кандидатов. Каждого из них могли заслушать сторона обвинения и защиты, поставить вопросы и убедиться, насколько они могут приобщиться к рассмотрению этого дела. Согласно процедуре, автоматизированная система должна выбрать 3 основных присяжных и 2 дополнительных, которые будут не только принимать участие в последующих заседаниях, но и влиять на решения суда.

Следующее заседание суда при участии присяжных назначено на 15 января 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защита Россошанского инициировала рассмотрение дела судом присяжных. Родители правозащитницы не были против, отметив, что присяжные должны быть честными людьми.