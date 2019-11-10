Убийство адвоката на Житомирщине: что он говорил о деле Вороненкова

Адвокат Святослав Пархоменко, которого 10 ноября застрелили на Житомирщине, был защитником подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова харьковчанина Александра Лося.

Данные о деле собрал OBOZREVATEL. Известно, что погибший был главой общественной организации "Радомышльские охотники".

При этом Пархоменко, комментируя перестрелку в Харькове 25 октября, заявлял, что убитый Владимир Борох – один из свидетелей в деле Вороненкова, родственник Лося – был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.

Иллюстарция Соцсети

"Его задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось – это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым", – пояснил юрист.

Однако, правоохранители ответили, что Борох не являлся ключевым для следствия свидетелем.

По данным харьковских СМИ, Борох был "правой рукой" Георгия Исакова. В 2016 году он вместе с двумя соучастниками был приговорен в Харькове к пяти годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство, но вышел из тюрьмы из-за пересчета срока содержания под стражей по "закону Савченко".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Он получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте. Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

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