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10 ноября • обновлено в 22:40
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Убийство адвоката на Житомирщине: что он говорил о деле Вороненкова

1.4т Читать материал на украинском

Адвокат Святослав Пархоменко, которого 10 ноября застрелили на Житомирщине, был защитником подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова харьковчанина Александра Лося.

Данные о деле собрал OBOZREVATEL. Известно, что погибший был главой общественной организации "Радомышльские охотники".

При этом Пархоменко, комментируя перестрелку в Харькове 25 октября, заявлял, что убитый Владимир Борох – один из свидетелей в деле Вороненкова, родственник Лося – был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.

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Иллюстарция

Иллюстарция

Соцсети

"Его задерживали вместе с Лосем и допрашивали в качестве свидетеля. Александр Лось – это мой клиент, который находится под стражей как человек, который якобы следил за Вороненковым", – пояснил юрист.

Однако, правоохранители ответили, что Борох не являлся ключевым для следствия свидетелем.

По данным харьковских СМИ, Борох был "правой рукой" Георгия Исакова. В 2016 году он вместе с двумя соучастниками был приговорен в Харькове к пяти годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство, но вышел из тюрьмы из-за пересчета срока содержания под стражей по "закону Савченко".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Криминал Убийство Дениса Вороненкова
Место
Украина Житомир
Тег
убийство
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