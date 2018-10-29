МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Убийство Окуевой: в скандальном деле внезапно пропал российский след

5.3тЧитать материал на украинском

Следователи в деле об убийстве активистки и участницы войны на Донбассе Амины Окуевой не смогли доказать "российский след".

Об этом рассказал ее муж Адам Осмаев, отметив, что Артур Денисултанов, который совершил покушение на супругов в 2017 году, изменил показания, передает "Цензор.нет".

"Когда только задержали Денисултанова, он еще был испуган, ранен, поэтому у него был развязан язык. Он сказал, что указание дали из Москвы Кадырову, а Кадыров - своим людям, в том числе Денисултанову. Он сам это говорил правоохранителям. Но не под протокол, конечно. А когда понял, что в Украине не пытают, что здесь демократия, то начал уже другие истории сочинять", - отметил он.

Амина Окуева

Амина Окуева

Осмаев подчеркнул, что не обвиняет следователей в халатности, так как прокуратура мотивом покушения указала не заказ из Москвы, а личную неприязнь.

Новости
Покушение на Окуеву: появилось видео еще одного преступления киллера

"Ну, это, в принципе, понятно. Потому что очень сложно доказать заказ из Москвы. Ведь следователю или прокурору нужно это обосновать. А если нету зацепок, если человек не признался, то это очень-очень-очень сложно сделать. Понимаете? Они доказали факт того, что он стрелял, на этом и остановились", - заявил он.

По словам добровольца, в России можно выбить из человека любое признание, а Украина - демократическая страна, где это невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года в Киеве совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. 30 октября 2017 года в результате диверсионного нападения под Киевом в поселке Глеваха Амина Окуева погибла.

Читайте все новости по теме "Убийство Амины Окуевой" на OBOZREVATEL.

Темы
Убийство Амины ОкуевойПокушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву
Персоны
Амина ОкуеваАдам Осмаев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
22
Смешно
0
Интересно
11
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Ну... как обычно, перемога превратилась в зраду.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Наши блоги