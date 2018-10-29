Убийство Окуевой: в скандальном деле внезапно пропал российский след

Следователи в деле об убийстве активистки и участницы войны на Донбассе Амины Окуевой не смогли доказать "российский след".

Об этом рассказал ее муж Адам Осмаев, отметив, что Артур Денисултанов, который совершил покушение на супругов в 2017 году, изменил показания, передает "Цензор.нет".

"Когда только задержали Денисултанова, он еще был испуган, ранен, поэтому у него был развязан язык. Он сказал, что указание дали из Москвы Кадырову, а Кадыров - своим людям, в том числе Денисултанову. Он сам это говорил правоохранителям. Но не под протокол, конечно. А когда понял, что в Украине не пытают, что здесь демократия, то начал уже другие истории сочинять", - отметил он.

Амина Окуева

Осмаев подчеркнул, что не обвиняет следователей в халатности, так как прокуратура мотивом покушения указала не заказ из Москвы, а личную неприязнь.

"Ну, это, в принципе, понятно. Потому что очень сложно доказать заказ из Москвы. Ведь следователю или прокурору нужно это обосновать. А если нету зацепок, если человек не признался, то это очень-очень-очень сложно сделать. Понимаете? Они доказали факт того, что он стрелял, на этом и остановились", - заявил он.

По словам добровольца, в России можно выбить из человека любое признание, а Украина - демократическая страна, где это невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года в Киеве совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. 30 октября 2017 года в результате диверсионного нападения под Киевом в поселке Глеваха Амина Окуева погибла.