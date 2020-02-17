$1 млн за убийство Окуевой и покушение на Мосийчука: принимавший "заказ" человек впервые рассказал, как все было

Человек, принимавший "заказы" на организацию терактов и ликвидацию людей Beck Martin (Анзор) раскрыл скандальные факты об убийстве Амины Окуевой и покушениях на ее мужа Адама Осмаева и бывшего нардепа Игоря Мосийчука.
Подробности он впервые рассказал в интервью "Свободному" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его словам, по Украине обсуждались 2 заказа: на Окуеву и Осмаева и депутата (Мосийчука). "Это было в 2014-2015 годах, когда бывший нардеп расстрелял портрет главы Чечни Рамзана Кадырова", – рассказал Анзор.
Анзор после того, как было осуществлено убийство Окуевой и покушения, слил разоблачающие записи самому Мосийчуку. При прослушивании аудио выяснилось, что мужчина, заказавший преступления, якобы Адам Делимханов – правая рука Кадырова.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
"Исполнители" же, которых нашел Анзор, оказались сотрудниками контрразведки Украины.
Мосийчук в свою очередь обратился в Национальную полицию и ему удалось организовать допрос Анзора в Вене в 2019 году.
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 октября 2017 года под Киевом киллер расстрелял из засады автомобиль, в котором находились добровольцы АТО Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате покушения Окуева погибла.
Национальная полиция Украины 12 января 2020 года заявила о задержании группы киллеров, которых подозревают в совершении этого преступления.
Журналисты выяснили личность одного из задержанных. Им оказался бизнесмен из Киева Игорь Редькин, который является фигурантом еще двух дел об убийствах.
Еще один задержанный Андрей Кравченко также ранее фигурировал в уголовном деле об убийстве.
Мосийчук заявил, что заказчиком убийства добровольца АТО Амины Окуевой является высокопоставленный чиновник "одной из соседних стран"
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