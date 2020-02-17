Главная Новости
17 февраля • обновлено в 20:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

$1 млн за убийство Окуевой и покушение на Мосийчука: принимавший "заказ" человек впервые рассказал, как все было

2.6т
Читать материал на украинском

Человек, принимавший "заказы" на организацию терактов и ликвидацию людей Beck Martin (Анзор) раскрыл скандальные факты об убийстве Амины Окуевой и покушениях на ее мужа Адама Осмаева и бывшего нардепа Игоря Мосийчука.

Подробности он впервые рассказал в интервью "Свободному" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, по Украине обсуждались 2 заказа: на Окуеву и Осмаева и депутата (Мосийчука). "Это было в 2014-2015 годах, когда бывший нардеп расстрелял портрет главы Чечни Рамзана Кадырова", – рассказал Анзор.

Новости
Убийство Окуевой: суд вынес решение по подозреваемому уроженцу России
$1 млн за убийство Окуевой и 500 тыс. за Мосийчука: "киллер" впервые рассказал детали
$1 млн за убийство Окуевой и 500 тыс. за Мосийчука: "киллер" впервые рассказал детали

Анзор после того, как было осуществлено убийство Окуевой и покушения, слил разоблачающие записи самому Мосийчуку. При прослушивании аудио выяснилось, что мужчина, заказавший преступления, якобы Адам Делимханов – правая рука Кадырова.

$1 млн за убийство Окуевой и 500 тыс. за Мосийчука: "киллер" впервые рассказал детали

Скриншот из видео

$1 млн за убийство Окуевой и 500 тыс. за Мосийчука: "киллер" впервые рассказал детали

Скриншот из видео

"Исполнители" же, которых нашел Анзор, оказались сотрудниками контрразведки Украины.

Мосийчук в свою очередь обратился в Национальную полицию и ему удалось организовать допрос Анзора в Вене в 2019 году.

$1 млн за убийство Окуевой и 500 тыс. за Мосийчука: "киллер" впервые рассказал детали

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Покушение на Мосийчука" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Покушение на Мосийчука Убийство Амины Окуевой
Персоны
Игорь Мосийчук Амина Окуева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
3
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
1 млн,не серьезно,такая важная шворка ,не меньше лярда тянет...клоуны б.дь.еб.чие.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги