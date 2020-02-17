$1 млн за убийство Окуевой и покушение на Мосийчука: принимавший "заказ" человек впервые рассказал, как все было

Человек, принимавший "заказы" на организацию терактов и ликвидацию людей Beck Martin (Анзор) раскрыл скандальные факты об убийстве Амины Окуевой и покушениях на ее мужа Адама Осмаева и бывшего нардепа Игоря Мосийчука.

Подробности он впервые рассказал в интервью "Свободному" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, по Украине обсуждались 2 заказа: на Окуеву и Осмаева и депутата (Мосийчука). "Это было в 2014-2015 годах, когда бывший нардеп расстрелял портрет главы Чечни Рамзана Кадырова", – рассказал Анзор.

Анзор после того, как было осуществлено убийство Окуевой и покушения, слил разоблачающие записи самому Мосийчуку. При прослушивании аудио выяснилось, что мужчина, заказавший преступления, якобы Адам Делимханов – правая рука Кадырова.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Исполнители" же, которых нашел Анзор, оказались сотрудниками контрразведки Украины.

Мосийчук в свою очередь обратился в Национальную полицию и ему удалось организовать допрос Анзора в Вене в 2019 году.

Скриншот из видео

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