Причастен к другим преступлениям? Подозреваемого в убийстве Окуевой арестовали

Одного из семи фигурантов по делу убийства Амины Окуевой – Андрея Кравченко – в четверг, 16 января, взяли под стражу на 2 месяца.

Такое решение принял Святошинский районный суд Киева, передает "Слідство.Інфо". Таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Кравченко объявили подозрение в связи с другим преступлением – убийством киевского предпринимателя в 2014 году. На месте преступления полиция обнаружила ДНК подозреваемого. Производство, вероятно, объединили с делом Окуевой.

Амина Окуева Соцсети

При этом защита утверждает, что в день убийства он находился в Черниговской области, где присматривал за больной родственницей.

Кравченко является одним из подозреваемых в убийстве директора компании Caparol Павла Зможного в 2016 году и начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.

Андрей Кравченко Слідство.Інфо

Как писал OBOZREVATEL, Андрея Кравченко по подозрению в причастности к убийству активистки и лейтенанта полиции Амины Окуевой в 2017 году и покушению на жизнь Адама Осмаева задержали 15 января.

Это не первое преступление подозреваемого, в 2014-м он уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Ранее в эфире ObozTV экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук, комментируя задержания фигурантов дела Окуевой, заявил, что заказчиком убийства является высокопоставленный чиновник "одной из соседних стран".

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