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Убийство Ноздровской: суд решил судьбу подозреваемого

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Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому до июня.

Как сообщила пресс-служба суда в Faceboоk, было рассмотрено соответствующее ходатайство касательно содержания под стражей.

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Росошанского Ю.В. – подозреваемого по ч.1 ст. 115 УК Украины (подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской), следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено указанное ходатайство", - сообщили в суде.

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Таким образом, Росошанскому продлили содержание под стражей без права внесения залога до 25 июня 2018 года.

Напомним, об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. 1 января тело было обнаружено в реке Козка возле села Демидов, в котором жила и она с родными, и семья Россошанских. Ирине нанесли более десяти ножевых ранений.

Адвокаты семьи Ноздровских отмечали, что полицейские задержали не того, кто на самом деле виновен в убийстве и обратились в суд из-за недопуска к материалам следствия. Правоохранители, в свою очередь, утверждали, что в ходе проведения следственного эксперимента и допроса Росошанского были установлены все детали убийства.

Как сообщал "Обозреватель", 9 января суд избрал меру пресечения Россошанскому в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога.

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Тема
Убийство Ирины Ноздровской
Персона
Ирина Ноздровская
Место
Украина
Объект
расследование
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