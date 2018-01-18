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Убийство Ноздровской: экс-замгенпрокурора Украины дал совет следствию

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Следствие должно сделать все, чтобы опровергнуть сомнения дочери погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасии в том, что преступление совершил Юрий Россошанский.

Об этом в эфире ObozTV заявил бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша.

"Следственные органы обязаны полностью проверить версию дочки. Проверить ее сомнения и убедить в противоположном. Если эти факторы объективны, то они убедят и потерпевшую, и суд. Это должна быть работа следователя с Анастасией. Она должна изложить свои сомнения, и они должны быть проверены оперативно-следственным путем", - отметил он.

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По его словам, все вопросы, которые возникли у общественности к следствию, являются вполне естественными.

"Бывало, что человек берет на себя преступление, а потом может выясниться, что совсем другой совершил его. Журналисты постоянно задают вопрос, мог ли Россошанский на своих плечах перенести труп, где доказательства, где объективное подтверждение его слов. Это правильно", - подчеркнул Голомша.

Он считает, что развеять сомнения можно наложив трафики мобильных разговоров на движение подозреваемого и жертвы.

"Все эти доказательства дают полную картину идентичности предъявленного и мне странно слышать, что адвокатам не предоставляют подтверждения того, в чем ему избирали меру пресечения", - заключил экс-заместитель генпрокурора.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация, что задержанный по подозрению в убийстве Ноздровской Юрий Россошанский якобы рассказал о некоторых подробностях совершенного преступления.

В свою очередь один из адвокатов семьи Ноздровских заявил, что полицейские задержали не того, кто на самом деле виновен в убийстве. Один из защитников также рассказал, что Юрий Россошанский в день трагедии выпивал у себя дома с кумом.

В то же время правоохранители утверждают, что в ходе проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого были установлены все детали убийства.

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Темы
Обозреватель TVЭфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляцияУбийство Ирины Ноздровской
Персоны
Николай ГоломшаИрина Ноздровская
Место
Украина
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