Убийство Ноздровской: появилось важное уточнение о личности подозреваемого

Подозреваемым в убийстве юриста Ирины Ноздровской действительно является близкий родственник Дмитрия Россошанского, который ранее насмерть сбил сестру Ноздровской

Такое заявление сделал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает 112.ua.

"Чтобы снять все инсинуации и догадки, я могу подтвердить, что подозреваемый и задержанный в совершении этого преступления действительно близкий родственник гражданина Россошанского, который совершил ДТП, результатом которого стала смерть сестры Ирины Ноздровской", – рассказал он.

У следствия, по его словам, есть "безупречные доказательства" причастности задержанного к совершению этого преступления.

"Он (подозреваемый. - Ред.) дал показания, во время следственного эксперимента указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено это преступление. Подозреваемый не раскаивается в содеянном, считает свой поступок оправданным", – отметил он.

Шкиряк подчеркнул, что на сегодня продолжаются неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств преступления.

"Раскрытие этого преступления происходило в достаточно сложных условиях, поскольку жители населенного пункта, в котором проживает семья погибшей, мягко говоря, очень неактивно шли на сотрудничество со следствием. Там достаточно неоднозначное отношение к семье погибшей", – заявил советник главы МВД.

В свою очередь, руководитель департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил РБК-Украина, что заседание суда по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской состоится 9 января.

"Сегодня Вышгородский районный суд Киевской области будет избирать меру пресечения задержанному. Ориентировочно рассмотрение начнется в 14-15 часов", - отметил Шевченко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация, что задержанный по подозрению в убийстве Ноздровской Юрий Россошанский якобы рассказал о некоторых подробностях совершенного преступления.

В свою очередь один из адвокатов семьи Ноздровской заявил, что полицейские задержали не того, кто на самом деле виновен в убийстве. Один из защитников также рассказал, что Юрий Россошанский в день трагедии выпивал у себя дома с кумом.

В то же время правоохранители утверждают, что в ходе проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого были установлены все детали убийства.