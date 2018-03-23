Убийство Ноздровской: экспертиза опровергла изнасилование

Убитая под Киевом юрист и правозащитница Ирина Ноздровская не была изнасилована перед своей кончиной.

Об этом, как заявил начальник отдела коммуникации ГУНП Киевской области, свидетельствуют результаты экспертизы.

"Экспертиза показала - изнасилования не было", - сказал Жукович, передает УНН.

При этом он отметил, что следствие продолжается, но на данный момент подробности следователи разглашать не могут.

Как сообщал "Обозреватель", об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Ее дочь Анастасия обратилась в Вышгородскую полицию около 20 часов. Однако уголовное производство было открыто уже на следующий день, 30 декабря, по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) - с отметкой "пропала без вести".

1 января тело правозащитницы было найдено под Киевом. На нем обнаружили ножевые ранения.

Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил водитель Дмитрий Россошанский - племянник на тот момент председателя Вышгородского суда. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы. По этому поводу было открыто несколько уголовных производств.

В конце декабря 2017 года состоялось последнее заседание суда, после чего Россошанский остался под стражей, а его отец пригрозил Ирине словами: "Ты плохо кончишь".

8 января именно Юрия Россошанского объявили главным подозреваемым и задержали его.

9 января суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской Юрию Россошанскому в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога.

Позже СМИ сообщили о важной находке в доме подозреваемого, а полиция заявила, что на теле Ноздровской обнаружили ДНК Россошанского.