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Убийство Немцова: ключевой свидетель оказался "актером театра Путина". Видеофакт

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Один из ключевых свидетелей в деле об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова может быть подставным лицом.

Пользователи в Twitter сравнили два видео и заметили, что водитель снегоуборочной техники, который рассказал о случившемся преступлении, очень похож на некого фермера, просившего оставить санкции. При этом в комментариях появилось еще и фото с российского совещания со схожим персонажем.

Некоторые пользователи считают, что это один и тот же человек, а значит, убийство политика было спланировано спецслужбами РФ, другие уверены, что люди просто похожи.

Как сообщал OBOZREVATEL, за Путиным возят группу актеров-любителей, имитирующих массовку.

Читайте все новости по теме "Убийство Бориса Немцова" на Обозревателе.

Тема
Убийство Бориса Немцова
Персоны
Борис НемцовВладимир Путин
Место
Россия
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
А рейтинг в 76% тоже массовка Путину сделала? Дебилоиды хохложопые, а чего же ваш шоколадный алкаш не сделает себе такой же рейтинг, денег на массовку не хватает? Сумел наскрести всего на 6% нищеброд.
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