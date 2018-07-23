Убийство Немцова: ключевой свидетель оказался "актером театра Путина". Видеофакт

Один из ключевых свидетелей в деле об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова может быть подставным лицом.

Пользователи в Twitter сравнили два видео и заметили, что водитель снегоуборочной техники, который рассказал о случившемся преступлении, очень похож на некого фермера, просившего оставить санкции. При этом в комментариях появилось еще и фото с российского совещания со схожим персонажем.

"Водителя уборочной машины", закрывавшей обзор на видео убийства Немцова, сыграл тот же "фермер", который просил оставить санкцииhttps://t.co/WmSs8KLMxv — Michael Avrinsky (@gsl2k10) 22 июля 2018 г.

Некоторые пользователи считают, что это один и тот же человек, а значит, убийство политика было спланировано спецслужбами РФ, другие уверены, что люди просто похожи.

Я об этом еще год назад говорил и вообще путина окружают актеры https://t.co/wBVHaxARDN — Денис Давыдов (@Denis_Davydov_) 22 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, за Путиным возят группу актеров-любителей, имитирующих массовку.