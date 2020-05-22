Убийство на Житомирщине: погиб нацгвардеец Вульчин. Фото

Тимур Григоренко Расследования 15:24, 22.05.2020 Обновлено: 15:40, 22.05.2020

В массовом убийстве в Житомирской области погиб украинский военный, старший сержант Вульчин Виталий Степанович.

Об этом в Facebook сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"Он только что вернулся с фронта, где 8 месяцев оборонял нашу страну от марионеточных боевиков и кадровых военных соседней восточной страны. Пройдя ожесточенные бои на Светлодарской дуге, где каждый день смерть дышала ему в спину, страшная трагедия подкралась на мирной земле. Он был застрелен во сне, когда отдыхал на заслуженном отдыхе со своими друзьями", – говорится в сообщении.

Вульчин Виталий Степанович
Facebook Бригада быстрого реагирования Нацгвардии

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